HTM kaalub lapsed distantsõppele saatnud koolidele menetluse alustamist

Tallinna munitsipaalkoolides on praegu 4. kuni 8. klasside õpilased distantsõppel ning järgmisest nädalast hakkavad koolid ise otsustama, milliseid klasse on vaja kaugõppel hoida.

Kadastiku sõnul tunnustab HTM Tallinna selle eest, et koolide juhid saavad järgmisest nädalast rohkem otsustusõigust, kuid distantsõppele saatmine tuleks siiski kooskõlastada terviseametiga.

"Mida me kohe kindlasti ei poolda, on lausaline distantsõppele minek, ilma et see oleks epidemioloogiliselt põhjendatud. Kindlasti on ka Tallinnas koole, kus teatud vanusegruppides on probleeme, aga selle otsuse peaks kooskõlastama tervisametiga ja siis vastu võtma," ütles Kadastik.

Kadastiku sõnul kaalub HTM nüüd järelevalvemenetluse alustamist kõigi koolide suhtes, kus klasse on distantsõppele saadetud.

"Tõenäoliselt teeme seda laiemalt, vaatame kõiki koole, mis on läinud distantsõppele peale koolivaheaega. Menetluse sisu on uurida, mis on olnud alus, miks on mindud distantsõppele ja kas see on olnud põhjendatud. Me teame, et on piirkondi, kus see on olnud põhjendatud. See ei pruugi nii olla kõigi koolide puhul," lausus Kadastik.

Kui rikkumine tuvastatakse, saab koolile teha ettekirjutuse, et rikkumine likvideeritaks ning lapsed toodaks kooli kontaktõppele tagasi, lisas Kadastik.

Kadastiku sõnul jääb Tallinna lausaline distantsõpe ministeeriumile arusaamatuks ka seetõttu, et samal ajal on alustatud koolides testimisega, mida tehakse kolmel korral nädalas.

"Me korjame varakult nakatumisohtlikud isikud klassiruumist ära. Me ei saagi aru, miks oli selline lausaline otsus vajalik, kui meil on olemas ka alternatiivne meede, millega riskitaset langetada. On tulnud välja sadu ja sadu positiivseid, testimine on hästi töötanud," nentis Kadastik.