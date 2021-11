Pajula: iga Tallinna kool otsustab ise, milliseid klasse hajutada

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles teisipäeval, et Tallinna koolides jätkub osaline distantsõpe veel vähemalt kaks nädalat.

Pajula täpsustas, et kokku lepiti kahes printsiibis: jätkatakse hajutamist, mille ulatus on 30 kuni 50 protsenti ning et ühtseid printsiipe, millised klassid, hajutamisel ei ole. "Iga kool ise otsustab, millised klassid ja kuidas hajutada. Lepiti kokku, et kõik koolid hajutavad," lausus ta.

Pajula ütles, et hajutamine võib tähendada ka seda, et kui teatud klassides on juba nakatunuid, siis on mõistlik need klassid saata täisulatuses distantsõppele, sest õppetööd pole mõistlik jätkata nii, et osa õpilasi on kodus isolatsioonis ja osa klassiruumis.

Pajula sõnul ei tähenda teisipäevane otsus ilmtingimata seda, et lapsed, kes on juba kaks nädalat kodus olnud, jätkavad ka järgmisel kahel nädalal veel distantsõppel.

Pajula märkis, et 2019. aasta sügisel tegid kõik koolid endale kriisiplaani, kus oli ette nähtud rohelised, kollased ja punased stsenaariumid. "Sisuliselt tähendab see, et kriisiplaanid võetakse välja ja seal kirjeldatud stsenaariumitega saavad koolid oma hajutamist korraldada," ütles ta.

Küsimusele, kas osalise distantsõppe pikendamine võib Tallinnas jätkuda kuni talvevaheaja alguseni, vastas Pajula, et see sõltub koroonaviiruse levikust.

"Küsimus pole selles, et keegi tahaks lapsi distantsõppele saata. Me ei soovi, et kogu ühiskond pannakse Tallinnas lukku ja koolid lukku ja et kõik klassid peaksid kaks kuud istuma distantsõppel. Valdav osa direktoreid leidis, et käime pigem koolides kas või nädalate kaupa, aga me tahame koolis käia, mitte et kõik koolid läheksid sajaprotsendiselt lukku," lausus Pajula.

Kuigi kokkulepitu kehtib esialgu kaks nädalat, tullakse järgmisel nädalal Tallinna koolijuhtidega uuesti kokku, ütles Pajula.