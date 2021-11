Piusa kordoni piirivalvekoer Tiks läks pidulikult pensionile

Kümneaastase tööstaažiga Tiks tundis end Piusa kordoni hoovis koduselt ja kuigi kokkutulnud piirivalvurid jutustasid tema kangelastegudest, ei lasknud ta neist end segada, vaid võttis koha sisse kingituseks saadud pehmel asemel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ta on küll kaitsekoeraks õpetatud ja tal oli küll väga hea haare, ta oleks väga hea hammustaja olnud, aga loomu poolest ta ei ole üldse kiskja ega tapja, sest ta on hästi leebe ja pehme loomuga koer. Ta on vend, kes ei jäta sind üksi hätta. Ta minuga koos või peremehega koos läheb kuhu iganes," rääkis Lõuna prefektuuri koerajuht Janek Nüüd.

Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuris jätkab teenistust 24 eriväljaõppega koera.

"Koer on politseiametnikule erivahend, täpselt samasugune nagu käerauad, teleskoopnui, relv ja muud asjad, mis vöö vahel on. Ainuke vahe on selles, et koer on hea käepikendus ja psühholoogiliselt väga mõjus erivahend. Me, koerajuhid oleme õnnelikud inimesed, sest me saame oma lemmiku tööle kaasa võtta, me oleme tema jaoks kogu aeg olemas," selgitas Lõuna prefektuuri juhtiv koerajuht Rauno Rammo.

Pensionile jääva koera võtab koerajuht üldiselt endale koju. "Ikka üldjuhul on nii, et koerajuht võtab oma koera, enda lemmiku endale koju kaasa, et see koer saaks oma täisväärtusliku pensioni oma peremehe kõrval veeta," ütles Rammo.