Otepää koalitsioonist välja jäänud Frosch võib saada Elva abivallavanemaks

Isamaa teatas neljapäeval, et Elva valla abivallavanema kandidaadid on isamaalane Marek Pihlak ja EKRE ridades algselt hoopis Otepääl kandideerinud endine diplomaat Ants Frosch. Kolmapäeval otsustas Otepääl valimised võitnud valimisliit, et jätkab loobub koalitsiooni loomise plaanist ja jätkab valla juhtimist üksi.