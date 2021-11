Putini väitel on Merkel ja Lukašenko valmis migratsioonikriisi üle rääkima

Venemaa president Vladimir Putin ütles laupäeval, et tema teada on Saksmaa kantsler Angela Merkel ja Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko Poola-Valgevene piiril tekkinud migrandikriisi lahendamist omavahel arutama.

"Nagu ma aru saan vestlustest nii Aleksandr Lukašenko kui ka kantsler Merkeliga, on nad valmis omavahel rääkima," ütles Vene president telekanali Rossija saates "Moskva. Kreml. Putin."

Vene president on sel nädalal vestelnud nii Merkeli kui ka Lukašenkoga.

Euroopa Liit süüdistab Valgevene režiimi kriisi tekitamises osana hübriidrünnakust bloki vastu, kuna Läänega vastasseisu sattunud riik jagab Lähis-Idas oma viisasid, lennutab migrante Minskisse ja suunab neid illegaalsele piiriületamisele EL-i suunas. Poola piirivalve teatel tehti oktoobris üle 17 000 ebaseadusliku piiriületuskatse, mis on üle kahe korra rohkem kui septembris. Praeguseks on tuhanded migrandid asunud telkima Valgevenes, Poola piiri lähedal, kuna Poola ei lase neid üle piiri.

Putin süüdistas migrandikriisi tekkimises lääneriike rääkides Iraagis ja Afganistanis toimunud sõdadest ning öeldes, et Valgevene pole esimene koht, kustkaudu rändevoog püüab Euroopasse pääseda.

Samuti kritiseeris ta Poolat, kuna tema väitel ei vasta Poola piirivalvurite tegevus migrantide tõrjumisel humanismi põhimõtetele.

Ta kinnitas Putin, et Venemaal ega Vene lennufirmadel pole toimuvaga mingit pistmist nagu ka Valgevene lennufirmal Belavia ning rände organisaatorid asuvad Euroopas.

"Belavia, nagu Aleksander Grigorjevitš [Lukašenko ütles], samuti ei vea. Tellitakse tšarterreisid, viisavaba sisenemine. Inimesed ostavad pileti ja lendavad. Jah, on grupid, mis tegelevad nende inimeste viimisega Euroopa riikidesse, kuid nad on tegutsenud juba pikka aega. Peamine lüli on Euroopa Liidu riikides," rääkis Vene president.