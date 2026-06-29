X!

Ukraina surve alla jäänud Lukašenko kohtus Xi ja Putiniga

Välismaa
Aleksandr Lukašenko ja Xi Jinping
Aleksandr Lukašenko ja Xi Jinping Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/President of Belarus
Välismaa

Ukraina nõudis, et Valgevene eemaldaks oma territooriumilt signaaljaamad, mida Venemaa kasutab Shahedi droonide juhtimiseks. Surve alla sattunud Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko kohtus möödunud nädalal oma Venemaa kolleegi Vladimir Putiniga ning esmaspäeval Hiina kompartei juhi juhi Xi Jinpingiga.

Xi võõrustas Lukašenkot uhkes Diaoyutai riiklikus külalistemajas, teatas Hiina riiklik ringhääling CCTV. 

"Hiina ja Valgevene suhted on rahvusvahelistele väljakutsetele vastu pidanud ning "sisenevad ajaloo parimasse perioodi", seisis Hiina valitsuse teadaandes.

Lukašenko käis möödunud nädalal ka Venemaal ning kohtus Putiniga. Kremli teatel arutasid Lukašenko ja Putin kaubandus- ja majanduskoostööd, ühisprojektide elluviimist ning piirkondliku julgeolekuga seotud küsimusi. Täpsemaid üksikasju Kreml ei avaldanud.

Alates 1994. aastast võimul olnud Lukašenko lubas Moskval alustada 2022. aastal Ukrainasse sissetungi läbi Valgevene, kuid on eitanud plaane sõjas otse osaleda. 

Lukašenko ise on nüüd jäänud Ukraina surve alla. Ukraina president Volodõmõr Zelenski nõudis juunis, et Valgevene eemaldaks oma territooriumilt Venemaa droonide signaalireleejaamad. 

Möödunud kolmapäeval teatas Zelenski, et Valgevenes asuvad signaalireleejaamad, mida on kasutatud Venemaa rünnakute koordineerimiseks Ukraina territooriumi vastu, on alates 22. juunist oma töö lõpetanud. 

Ajaleht The Times hindab, et Kiiev on muutunud üha enesekindlamaks. Kui sõja alguses vältis Zelenski otsest vastasseisu Lukašenkoga, siis nüüd on Kiiev valmis esitama Minskile avalikke nõudmisi ning vajaduse korral ähvardama ka sõjaliste sammudega.

Ekspertide hinnangul püüab Lukašenka nüüd tasakaalustada oma suhteid Venemaa ja Ukrainaga. Moskvast sõltuv Valgevene diktaator soovib vältida olukorda, kus tema riigist saaks otsene osaline Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, Reuters, BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:30

Henri Veermäe deebüütanimafim pälvis Annecy animafilmide festivalil auhinna

12:23

Õiguskantsler riigikogus: järelvalve õiguskaitseorganite üle on ebapiisav

12:23

Võrumaal Rogosi mõisas alustab rahvusvaheline kontserdisari ja muusikalaager

12:20

Raadiouudised (29.06.2026 12:00:00)

12:14

Muusika abil saab aju uurida

12:12

Teisel poolajal kaptenipaela kandnud Saarma aitas Pardubice 17:0 võiduni

12:04

Novembris esineb Tallinnas briti muusik Jamie Woon

12:02

"Michael" tõusis kõigi aegade edukaimaks eluloofilmiks

11:46

Lasteaia muusikaõpetaja: lastega koos tuleb hüpata ja karata

11:37

Eesti tiimi imetegu hoidis Aabramsi MM-tiitli lootuse elus

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.06

Sõja 1586. päev: Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega Uuendatud

28.06

Prantsusmaal hukkus lennuõnnetuses 11 inimest Uuendatud

00:00

Kanada alistas üleminutite väravast LAV-i ja pääses 16 parema hulka Uuendatud

06:28

Jõelähtme vallavanem: oleme sunnitud uued arendused pausile panema

28.06

Estoniast lahkunud Anna Roberta: vahel peab olema probleemide tekitaja

07:01

Putin tunnistas kütusepuudust Venemaa tanklates

28.06

Iisraeli valitsus tunnustas vastusammuna Türgile armeenlaste genotsiidi Uuendatud

07:21

Ukraina jätkab okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide ründamist Uuendatud

28.06

Tartus avaldati meelt Rootsi vanglaleppe vastu

28.06

Kesk-Euroopas mõõdeti uued kuumarekordid Uuendatud

ilmateade

SPORT

12:12

Teisel poolajal kaptenipaela kandnud Saarma aitas Pardubice 17:0 võiduni

11:37

Eesti tiimi imetegu hoidis Aabramsi MM-tiitli lootuse elus

10:59

McErlean ja Fourmaux said turvavöö reeglite rikkumise eest karistada

10:24

Šotimaa ja Lõuna-Korea treenerid said ametist lahkudes erineva reaktsiooni

loe: kultuur

12:30

Henri Veermäe deebüütanimafim pälvis Annecy animafilmide festivalil auhinna

12:23

Võrumaal Rogosi mõisas alustab rahvusvaheline kontserdisari ja muusikalaager

12:04

Novembris esineb Tallinnas briti muusik Jamie Woon

12:02

"Michael" tõusis kõigi aegade edukaimaks eluloofilmiks

loe: eeter

11:46

Lasteaia muusikaõpetaja: lastega koos tuleb hüpata ja karata

11:10

Hannaliisa Uusma: pärast aastaid laval tahtsin endalt peavoolu tähelepanu maha pesta

10:08

Päästeameti ennetusteenuste juht: pooled eelmisel aastal uppunutest olid joobes

28.06

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Vello Orumetsa 85. sünniaastapäevale

Raadiouudised

11:00

Vallad ootavad arendajatelt lisatasu küsimise seadustamist

09:45

Grüne Fee peab toetusest ilmajäämise tõttu tegevust kokku tõmbama

09:20

Raadiouudised (29.06.2026 09:00:00)

28.06

Doktoritööst selgus, kuidas Balti riigid on filmides ajalugu kujutanud

28.06

Rakveres esietendus Frank McGuinessi "Tikutoos"

28.06

Kikepera soostamistööd saavad jätkuda

28.06

Tartus avaldati meelt vanglarendilepingu vastu

28.06

Päevakaja (28.06.2026 18:00:00)

27.06

Setomaa metsadesse on kerkimas Balti kaitsevöönd

27.06

Volkonski lavastusest "Kolhoos Vesiroos": siin ei ole mingit nostalgiat

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo