Endine Ungari aukonsul kritiseeris Ratase käitumist Budapestis

"Riigikogu esimees Jüri Ratas teatas sõbralikust kohtumisest Ungari justiitsministri Judit Vargaga. Paistab, et NSO nuhkvara kasutamine Varga vastutusalas nagu ka Ungari piirangud meediavabadusele ja akadeemilisele vabadusele ei olnud piisavalt tähtsad teemad, mida arutada," kirjutas Hellam reedel sotsiaalmeedias vastuseks Ratase postitusele, milles Keskerakonna esimees kirjeldas teemasid, mida ta Ungari ministriga arutas.

Speaker @ratasjuri reported about friendly meetings with HU min of just @JuditVarga. It seems that the use of NSO spyware under the responsibility of min Varga, as well as HU restrictions on free press and academic freedom were not enough important issues to discuss. https://t.co/Z43pG9sAU3