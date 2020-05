Freedom House: Ungari ei ole enam demokraatlik riik

"Peaminister Viktor Orbani valitsus on loobunud isegi teesklemast, et austab demoktraatlikke institutsioone," öeldakse Freedom House'i värskes raportis.

Pärast 2010. aastat alanud võimu tsentraliseerimist, valimisreeglite kallutamist, enamuse meedia oma kontrolli alla võtmist ja võimukriitilise kodanikuühiskonna ahistamist liikus Orban 2019. aastal veelgi kaugemale, kui asus oma kontrolli alla võtma uusi ühiskonnaelu sektoreid, sealhulgas haridust ja kunsti valdkonda, märgib Freedom House.

Käesoleval aastal seoses koroonapandeemiaga kehtestatud eriolukord, mis lubab Ungari valitsusel tähtajatult parlamenti kõrvale jättes ainult oma korraldustega riikide juhtida, toob veelgi enam nähtavale Orbani režiimi ebademokraatliku olemuse, lisatakse samas.

Demokraatiast taganemine Ungaris on olnud kõige järsem, mis kunagi üleminekuriikides on registreeritud, rõhutab Freedom House. Ungari oli veel 2005. aastal üleminekuriikidest kolme kõige eesrindlikuma demokraatia seas, kuid on 2020. aastaks saanud riigiks, mis on oma näitajate poolest langenud välja demokraatlike riikide seast, tõdeb vabaühendus.

Freedom House koostab alates 1995. aastast ülevaadet Nations in Transit, mis jälgib kommunistliku bloki lagunemisel vabanenud 29 riigi ühiskondade arengut demokraatia juurdumise aspektist.