Läti president: kriisijuhtimist on veel riikide vahel vara võrrelda

Balti riikide koostöö muutub aga ärevas maailmas üha tähtsamaks ning esmaspäeval kohtuvad Eesti, Läti ja Leedu riigipea Vilniuses, et nendega virtuaalselt liituva Poola presidendiga arutada Valgevene tekitatud migrandikriisi lahendamise võimalusi.

"Eestlased ja lätlased kipuvad end heade naabritena ikka võrdlema. Ja kui vaatame kas või koroonakriisi lahendamist, siis näeme, et Läti valitsus on võtnud selles küsimuses otsustavama hoiaku ja lätlastel on olnud ka palju rohkem karmimaid piiranguid kui Eestis. Näiteks õhtune ja öine kodusistumine on just täna öösel lõppemas," rääkis Levits.

Koroonaga on Läti president Egils Levitsil isiklik kogemus, sest vaktsineerimisest hoolimata oli ta hiljuti haige, nii et ära jäi ka Riias kavandatud kohtumine Eesti riigipeaga.

"Olin isolatsioonis, nagu ette nähtud. Pärast neid kaht päeva tundsin end tavapäraselt. Nohu, jah, oli mul selline, nagu minuvanustel inimestel ikka. Loomulikult on neid, kes põevad koroonat raskemalt, kuid mul läks tõesti hästi. Leian, et ainult seetõttu, et olen vaktsineeritud," rääkis Levits.

Pikemalt näeb Läti presidendi intervjuud esmaspäeval välisilmas.