Põhja-Eesti haiglad saavad koroonakohti vähendama hakata

Jõudsalt on on vähenenud nii koroonasse nakatunute kui ka haiglaravi vajajate arv. Kui nädala eest vajas haiglaravi 617 koroonahaiget, siis täna 544. Haiglaravi nii kiire vähenemine tuleb arstidele meeldiva üllatusena, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See tuli üllatusena ja hakkas tulema nädal kümme päeva pärast seda kui valitsus oma viimased piirangud tegi. See efekt tuli kiiresti, aga ma usun, et eelnevad piirangud ja kontrollmeetmed juba töötasid," ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst Peep Talving.

Põhja meditsiinistaabi juhina saatis Talving haiglajuhtidele esmaspäeval välja teate, et koroonahaigetele mõeldud voodikohti võib vähendada veerandi võrra ehk senise 407 voodikoha asemel jääb alles 309.

Ka on kokkulepitud, et koroonahaigete ravi hakkab taas koonduma Lääne-Tallinna nakkuskliinikusse, kus on 84 voodikohta. Nii saavad teised haiglad paremad võimaluse plaanilise ravi taastamiseks.

Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov ütles, et Lääne-Tallinna keskhaigla võtab vastu neid haigeid, kes on juba teenindatud Ida-Tallinna keskhaigla EMO-s, regionaalhaigla EMO-s ja teistes haiglates, näiteks Rakvere või Rapla.

Lääne-Tallinna keskhaigla ise tahab esimesena senisest suuremas mahus panna tööle uroloogiaosakonna ja avada mõned operatsioonitoad.

Terviseameti kriisistaabi juhi Urmas Sule sõnul on haiglaravi vähenenud Põhja-Eestis, samas kui Tartu Ülikooli Kliinikumis oli võrreldes möödunud esmaspäevaga ravil üks haige enam.

Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht Andres Kotsar märkis, et esmaspäevase seisuga on kliinikumis ravil 81 patsienti, kellel on raske Covidi infektsioon ja kes on nakkusohtlikud. Kokku on kliinikumis 126 koroonahaiget.

"Viimase nädalavahetuse jooksul me hospitaliseerisime 25 uut Covid rasket haiget kliinikumi ja lisaks kolmandik, keda meile pakuti ravile, aga keda saime paigutada Lõuna-Eesti partnerhaiglatesse. Nii et tung haiglaravile on suur," sõnas Kotsar.

Haigeid saadetakse edasi nii Põlva, Viljandi, Jõgeva, aga ka Narva ja Kohtla-Järve haiglatesse. Kõige suurem surve on Tartus hetkel intensiivravile, kus esmaspäevase seisuga oli mõni üksik vaba koht.

Terviseameti meditsiinistaabi juhi Urmas Sule sõnul on haiglaravi numbrite üheks vähenemise põhjuseks olla asjaolu, et viimasel paaril nädalal on vähenenud haiglasisesed nakatumised. Muutunud on ka patsientide profiil.

"Laine alguses eriti aga ka lõpupoole nooremate inimeste haigestumisi on rohkem ja palju on Covid-postiivseid sünnitajaid olnud, tuntavalt rohkem kui oli kevadel," ütles Sule.