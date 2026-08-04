Elektritõukerattaga toimunud raskete õnnetuste arv on sel suvel kasvanud

Tänavu suvel on elektritõukerattaga toimunud raskete õnnetuste arv kasvanud. Hiljuti hukkus 11-aastane laps kukkumisel saadud peavigastuste tõttu. Haiglate jaoks on tõukerattaga seotud õnnetusjuhtumid saanud osaks igapäevast.

Eluohtlike õnnetuste arv elektritõukeratastega on tänavu suvel kasvanud. Möödunud nädal tõi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse ka raskeima võimaliku tagajärje, mil tõukerattaga kukkunud 11-aastase poisi elu ei õnnestunud päästa.

"Eelmine nädal oli väga traagiline noore poisi surmajuhtum, kes tuli raske neurotraumaga kohale ja samal ajal kui neurokirurg opereeris, tuli järgmine laps tõukeratta vigastusega, avatud reieluumurruga EMO-sse," ütles PERH-i kirurgiakliiniku juht Peep Talving.

Nende karmide juhtumite kõrval koormavad haiglat ka kergemad tõukeratta traumad. Eelmisel aastal registreeris regionaalhaigla kokku umbes 400 juhtumit.



"42 protsenti on peavigastused. Ülemised jäsemed - käe-, kämblamurrud - on 40 protsenti umbes. Luumurrud - iga neljas umbes. Neid raskeid ajuvigastusi on umbes kaks-kolm protsenti," sõnas Talving.

Tallinna Lastehaigla EMO-sse on sel suvel tõukerattaga tehtud õnnetuse tagajärjel jõudnud iga päev vähemalt üks laps. Kõige raskemate juhtumite ühine nimetaja on kiivrita sõit.

"Meie jaoks ikka kõige raskemad on just peatrauma patsiendid, sest tõukeratta kukkumise mehhanism on lihtsalt selline, et inimene kukub nägu ees. Lapsed samamoodi. Pea on esimene, mis seal viga saab. Kiiver peas kuidagi ei päästa meid õnnetustest, aga just neid eluohtlikke raskeid pea- ja ajutrauma õnnetusi oleks kindlasti vähem," lausus Tallinna lastehaigla EMO õendusjuht Kristo Peetris.

Kuigi õnnetusi juhtub ka renditõukeratastega, on raskemate vigastuste põhjustajad just isiklikud rattad, mille puhul on määravaks suurem kiirus. Internetis jagavad noored omavahel ka videoid, kuidas tõukerattaid tänavatel lubatust kiiremaks tuunida.

"Muidugi oleme teadlikud ja seda ka liiklusjärelevalves näeme. Väga sageli ei ole vaja seda kergliikurit tuunida, sest ostetud juba ongi selline kergliikur või sõiduvahend, mis tegelikult on liikluses keelatud," ütles põhja prefektuuri liiklusjärelevalve juht Sirle Loigo.

Politsei statistika üldist tõukerattaga seotud juhtumite kasvu ei näita. Kokku on tänavu registreeritud ligi 600 liiklusrikkumist kergliikurijuhtide poolt.