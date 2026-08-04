X!

Elektritõukerattaga toimunud raskete õnnetuste arv on sel suvel kasvanud

Eesti
Liikumine
Liikumine Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Tänavu suvel on elektritõukerattaga toimunud raskete õnnetuste arv kasvanud. Hiljuti hukkus 11-aastane laps kukkumisel saadud peavigastuste tõttu. Haiglate jaoks on tõukerattaga seotud õnnetusjuhtumid saanud osaks igapäevast.

Eluohtlike õnnetuste arv elektritõukeratastega on tänavu suvel kasvanud. Möödunud nädal tõi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse ka raskeima võimaliku tagajärje, mil tõukerattaga kukkunud 11-aastase poisi elu ei õnnestunud päästa.

"Eelmine nädal oli väga traagiline noore poisi surmajuhtum, kes tuli raske neurotraumaga kohale ja samal ajal kui neurokirurg opereeris, tuli järgmine laps tõukeratta vigastusega, avatud reieluumurruga EMO-sse," ütles PERH-i kirurgiakliiniku juht Peep Talving.

Nende karmide juhtumite kõrval koormavad haiglat ka kergemad tõukeratta traumad. Eelmisel aastal registreeris regionaalhaigla kokku umbes 400 juhtumit.

"42 protsenti on peavigastused. Ülemised jäsemed - käe-, kämblamurrud - on 40 protsenti umbes. Luumurrud - iga neljas umbes. Neid raskeid ajuvigastusi on umbes kaks-kolm protsenti," sõnas Talving.

Tallinna Lastehaigla EMO-sse on sel suvel tõukerattaga tehtud õnnetuse tagajärjel jõudnud iga päev vähemalt üks laps. Kõige raskemate juhtumite ühine nimetaja on kiivrita sõit.

"Meie jaoks ikka kõige raskemad on just peatrauma patsiendid, sest tõukeratta kukkumise mehhanism on lihtsalt selline, et inimene kukub nägu ees. Lapsed samamoodi. Pea on esimene, mis seal viga saab. Kiiver peas kuidagi ei päästa meid õnnetustest, aga just neid eluohtlikke raskeid pea- ja ajutrauma õnnetusi oleks kindlasti vähem," lausus Tallinna lastehaigla EMO õendusjuht Kristo Peetris.

Kuigi õnnetusi juhtub ka renditõukeratastega, on raskemate vigastuste põhjustajad just isiklikud rattad, mille puhul on määravaks suurem kiirus. Internetis jagavad noored omavahel ka videoid, kuidas tõukerattaid tänavatel lubatust kiiremaks tuunida.

"Muidugi oleme teadlikud ja seda ka liiklusjärelevalves näeme. Väga sageli ei ole vaja seda kergliikurit tuunida, sest ostetud juba ongi selline kergliikur või sõiduvahend, mis tegelikult on liikluses keelatud," ütles põhja prefektuuri liiklusjärelevalve juht Sirle Loigo.

Politsei statistika üldist tõukerattaga seotud juhtumite kasvu ei näita. Kokku on tänavu registreeritud ligi 600 liiklusrikkumist kergliikurijuhtide poolt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:23

Šveitsi rattur haaras Prantsusmaal kollase liidrisärgi

19:11

EKRE, Keskerakond ja Isamaa esitasid Pärnu linnapeale umbusaldusavalduse

19:10

Tartu vangla otsib seoses Rootsi vangide tulekuga ligi 300 uut töötajat

19:10

Pärnu volikogu kokkukutsumine tekitas kriitikat

19:09

Elektritõukerattaga toimunud raskete õnnetuste arv on sel suvel kasvanud

19:05

Eksperdid: riigikogu on presidendikandidaatide otsimisega hiljaks jäänud

18:45

Päevakaja (04.08.2026 18:00:00)

18:38

MM-il säranud Norra väravavahi töö jätkub Saksamaal

18:35

Hasartmänguseadust on kavas muuta sõltlastele mõeldes

18:00

Temperatuur Infantino jalge all kerkib

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

07:10

Eestisse jõuab saaste Lõuna-Euroopa põlengutest, hoogu kogub super-El Niño

14:58

Ukraina ründas Wildberriese ladusid Moskva ja Peterburi lähedal Uuendatud

03.08

Luik: Putini vaatest ei ole tema relvad veel kaugeltki lõppenud

08:08

WSJ: tehisintellekti buum muudab USA majandust tundmatuseni

03.08

Sõja 1622. päev: Ukraina tabas Venemaal järjekordset Wildberriese ladu Uuendatud

03.08

Politsei tõi Eestisse kriminaalmenetlusest hoidunud Andrei Vesterineni

12:35

Euroopa otsib viise Palantiri-sõltuvusest vabanemiseks

03.08

Konstantin Pätsi hauast leitud jalanõudele otsitakse püsivat hoiupaika

03.08

WSJ: Venemaa kasutab meeste sõtta värbamiseks üha enam vägivalda

03.08

Prantsuse ajaleht paigutas Eesti luure Euroopas kaheksandale kohale

ilmateade

SPORT

19:23

Šveitsi rattur haaras Prantsusmaal kollase liidrisärgi

18:38

MM-il säranud Norra väravavahi töö jätkub Saksamaal

18:00

Temperatuur Infantino jalge all kerkib

17:03

Sadulasse istunud Jacquelin läheb Prantsusmaale medalit tooma

loe: kultuur

15:55

Eesti helilooja Alisson Kruusmaa teos kõlas mainekal Tanglewoodi festivalil

14:59

Jaapani kunstnik esitleb Tartus kümme aastat valminud fotoseeriat

14:36

Järgmise Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Kolm-neli!"

14:01

Uus ühendus Kultuuritahe tahab tugevdada kultuuri rolli riigipoliitikas

loe: eeter

15:11

South of Savoy solist: kõik juhtub siis, kui on õige aeg

13:46

Kantri Guidu Bänd: teeme provokatiivset lindpriisülti

12:14

Kiirabiõde: minu rekordiks on 27 väljakutset ööpäevas

12:11

Aleksei Turovski 80: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (04.08.2026 15:00:00)

14:10

Haiglates on puugi eemaldamine erinevalt tasustatud

14:05

Tööturul püsimiseks tuleb järjest rohkem juurde õppida

12:25

Ilm püsib sel nädalal soe ja vihmane

12:25

Raadiouudised (04.08.2026 12:00:00)

11:35

Soomes algab riigieelarve arutelu

11:35

Tallinn kaalub, kas trammiühendust lennujaama pikendada öötundidele

09:20

Raadiouudised (04.08.2026 09:00:00)

03.08

Päevakaja (03.08.2026 18:00:00)

03.08

Kopli kaubajaam püsib kasutuses

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo