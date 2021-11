Värska lasteaias avati setukeelne lasteaiarühm

Värska lasteaia hoovis oli põhjust laulda ja tantsida, sest uue setukeelse lasteaiarühma lapsed said ise oma rühma avamislindi läbi lõigata.

"Need pered on kõik Lõuna-Eesti ja Setomaa juurtega noored inimesed, aga osa on mujal üles kasvanud ehk nende kodudes ei ole kõneldud seto keelt. Murekoht oligi, et me väga seda keelt ja kultuuri hindame, aga me ei oska seda ise loomulikul teel oma lastele edasi anda. Õnneks on siin kogukonnas need inimesed olemas, kes räägivad suurepärast seto keelt," lausus lapsevanem Meel Valk.

"Kõik kolm õpetajat räägivad seto keeles lastega. Lapsed on keelekeskkonnas, mis ongi kõige parem keele õpetaja. Me oleme kolm kuud töötanud ja juba tulevad üksikud setokeelsed sõnad nii kodus kui ka lasteaias," ütles lasteaiarühma õpetaja Janika Teervalt.