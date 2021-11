Talving: COVID-voodikohti vähendame üle saja, EMO-s tavarütm veel ei taastu

Haiglaravi vajavate koroonahaigete arv on viimase nädalaga langenud pealt kuuesaja alla viiesaja, kolmapäeva hommiku seisuga vajas haiglaravi 489 koroonaga nakatunut.

Talvingu sõnul on koormus langenud kõigis põhja regiooni, mis ulatub Rakverest Kuressaareni, haiglates. Eriti puudutab koormuse langus Tallinna suurhaiglaid ja Pärnu haiglat. Esmaspäeval saatis Talving haiglatele välja esialgse plaani, millega vähendatakse regiooni haiglates COVID-kohti kokku 103 võrra, plaan kavatsetakse kinnitada kolmapäeva õhtul toimuval põhja meditsiinistaabi koosolekul.

"Enamus sellest 103 kohast on suurtes Tallinna haiglates, aga ka Pärnus on olnud korralik epitsenter kolmanda laine ajal. PERH-i plaan on miinus 21 voodikohta, millega loodame saada hakkama selle nädala sees. Lääne-Tallinna keskhaigla plaanib vähendada laupäeval 12 voodikohta, Ida-Tallinna keskhaigla 24 samuti laupäeval, Pärnu haigla 12 voodikohta," lausus Talving.

Talvingu sõnul käib COVID-voodikohtade vähendamine astmeliselt ja kiiresti seda teha ei saa

"See võtab natuke aega, sest seal on haiglate töötajad, patsiendid ja infra. Meie plaan on olemas, selle realiseerimine võtab kindlasti nädal kuni 10 päeva. Kui patsiendid kirjutatakse välja, liigume samm-sammult edasi," lausus Talving, kelle sõnul jääb 103 voodikoha plaan tõenäoliselt paika ka kolmapäevaõhtusel koosolekul.

Plaanilise ravi järk-järgulise taastamise üle otsustab iga haigla ise, ütles Talving. Sellega läheb samuti aega, sest paljude haiglate mitmetes osakondades on praegu karantiin ning statsionaarse plaanilise ravi jätkamiseks on vaja arste, õdesid ja hooldajaid, kes vabanevad koos COVID-kohtade vähenemisega.

"Aga üks-kaks voodikohta ei mängi suurt rolli, seal on vaja suuremat hulka voodeid, et suures mahus tagasi teha plaanilise ravi defitsiiti ja teenindada seda, mis tuleb juurde," lausus Talving.

Erakorralise meditsiini osakonnas ehk EMO-s veel tavapärase teeninduse juurde naasta ei saa, märkis Talving.

"Tavapärast olukorda veel oodata ei maksa. Küll on COVID-i koormus EMO-des kergelt langemas. Kui meil oli PERH-is kolmanda laine tipul, mis oli kaks nädalat kuni 10 päeva tagasi, 12 kuni 13 haiget iga ööpäev EMO-s , siis viimased päevad on olnud viis, kuus neli. Nii et jah, koormus on langemas, aga päris tavatööd ei saa kohe taastada, sest patsiendid siiski tulevad," rääkis Talving.

Kolmapäevaõhtusel põhja meditsiinistaabi koosolekul osaleb seekord ka peaminister Kaja Kallas.