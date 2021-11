Bakuu: piiritülis Armeeniaga hukkus seitse sõjaväelast

Aserbaidžaani kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et teisipäeval sai piirilahingus Armeeniaga surma seitse sõjaväelast.

Armeenia ametnikud kinnitasid samuti piirilahingu toimumist.

Aserbaidžaani vägede kätte langes 13 Armeenia sõdurit. 24 Armeenia sõdurit on teadmata kadunud. Lahingutes hukkus üks Armeenia sõdur, teatas Jerevan.

Armeenia ja Aserbaidžaan süüdistavad üksteist viimases konflikti puhkemises. Kahe riigi vahelised suhted on pingelised. Eelmisel aastal puhkes kahe riigi vahel relvakonflikt Mägi-Karabahhi pärast.

Konflikt kestis 44 päeva, kus hukkus vähemalt 6500 inimest.

USA välisminister Antony Blinken kutsus kolmapäeval mõlemaid osapooli üles osalema konstruktiivsel arutelul, et lahendada kõik probleemid.

Ka Euroopa Liit kutsus teisipäeval mõlemat poolt üles vaoshoitusele.

"EL on pühendunud koostööle partneritega, et pingetest üle saada, mille eesmärk on jõukas ja stabiilne Lõuna-Kaukaasia," teatas Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel.