Mägi-Karabahh kuulutas välja osalise mobilisatsiooni

Aserbaidžaani kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et Armeenia sõjaväelased avasid Lacini piirkonnas tule Aserbaidžaani armee positsioonide pihta, tappes ühe sõjaväelase.

Aserbaidžaani kaitseministeeriumi väitel püüdis Mägi-Karabahhi kaitsearmee uue positsiooni loomiseks hõivata mäeküngast, millelt avaneb vaade Lacinile ja Kalbacarile. Aserbaidžaani jõud korraldasid ministeeriumi sõnul kättemaksuoperatsiooni.

Etniliste armeenlaste sõjaväejuhtkond Mägi-Karabahhis omakorda süüdistas Aserbaidžaani relvarahu rikkumises, öeldes, et granaadi- ja droonirünnakutes hukkus kaks Armeenia sõdurit ja sai viga 14.

Tunnustamata vabariigi liider Arajik Haratjunjan allkirjastas osalise mobilisatsiooni dekreedi.

Mägi-Karabahhi kaitsearmee teatas kolmapäeva õhtul, et olukord on stabiilne.

Armeenia kaotas kontrolli osa Mägi-Karabahhi alade üle osana Venemaa vahendatud rahuleppest 2020. aastal ning hinnanguliselt 2000 Vene sõjaväelast on piirkonnas rahu tagamas. Mägi-Karabahh, mis on olnud ligi 30 aastat etniliste armeenlaste kontrolli all, on rahvusvaheliselt tunnustatud Aserbaidžaani osana.