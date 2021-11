ERR USA-s: eurooplastel on võimalik taas Ühendriikidesse reisida

Enamikul eurooplastel on pooleteise aastase pausi järel jälle võimalik USA-sse reisida, kui neil on olemas vaktsineerimis-tõend ja negatiivne koroonatest. Hotellide kinnitusel on pühade-eelsete broneeringute arv silmnähtavalt kasvanud, mistõttu palgatakse tööle aina rohkem inimesi.

Juba reisipiirangute leevendamise esimesel päeval saabus USA-sse 40 000 väliskodanikku rohkem kui eelnevatel päevadel. Eeldatakse, et pühade lähenedes suureneb see arv märkimisväärselt, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Ma olin kogu aeg veebis ja ootasin värsket infot. Ma arvan, et vaid tund pärast seda, kui nad piiride avanemisest teatasid, otsustasin pileti broneerida ja lennu ümber muuta. Siin ma nüüd olen, see on imeline," ütles Euroopast saabunud reisiha Daniel.



USA pealinna Washingtoni muuseumid ja vaatamisväärsused ootavad külastajaid nii nagu ka nende ümbrusesse parkinud tänavatoidumüüjad. Enamik valitsustöötajaid ei ole kontoritesse naasnud, seega turistid on ainsad lõunahuvilised.



USA reisiassotsiatsiooni andmete järgi on pandeemiaaegse väliskülastajate languse tõttu ameeriklased kaotanud 300 miljardit dollarit ja miljon töökohta. Inimeste palkamine on nüüd taas hoogu juurde saanud, eriti majutusasutustes.

Hotelliomanik John Fitzpatrick ütles, et tema hotellis on detsembri esimesel kahel nädalal rohkem külastajaid, kui oli 2019. aasta samal kuul.



Pandeemiaeelse reisimise juurde naasmine ergutab eelkõige suurlinnade majandust. Näiteks New Yorgis tuleb umbes pool turismiga seotud tulust just väliskülastajatelt.