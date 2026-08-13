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Aasta esimeses pooles peatus majutusettevõtetes mullusest veidi enam turiste

Eesti
Turist kontserti jäädvustamas
Turist kontserti jäädvustamas Autor/allikas: Anna Urakhchina
Eesti

Statistikaameti andmetel peatus 2026. aasta esimeses pooles ehk jaanuarist juunini majutusettevõtetes 1,66 miljonit turisti, mida on neli protenti rohkem kui aasta varem samal perioodil. Välisturiste oli viis protsenti ja siseturiste kolm protsenti rohkem kui mullu.

2026. aasta esimese kuue kuu jooksul peatus Eesti majutusettevõtetes üle 874 900 välis- ja ligi 789 400 siseturisti.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Piret Puki sõnul kasvas võrreldes eelmise aastaga ka ööbimiste arv. "Ööbimisi oli 2025. aasta esimese poolaastaga võrreldes viis protsenti rohkem, kokku 3,04 miljonit," ütles Pukk. 

Välisturistid veetsid 2026. aasta esimeses pooles majutusettevõtetes üle 1,72 miljoni öö ning siseturistid üle 1,32 miljoni öö. Välisturistide ööbimisi oli aasta varasemaga võrreldes seitse protsenti rohkem ja siseturistide ööbimisi kolm protsenti rohkem.

Majutatute ööbimised, jaanuar kuni juuni. Autor/allikas: statistikaamet

Võrreldes kriisieelse 2019. aasta esimese kuue kuuga oli käesoleval aastal majutatud turiste ja ööbimisi kokku üks protsent rohkem. Eesti elanikke majutati 2019. aasta sama perioodiga võrreldes 16 protsenti enam, kuid väliskülastajaid 10 protsenti vähem. Ka Eesti elanike ööbimisi oli 18 protsenti rohkem, väliskülastajate ööbimisi aga üheksa protsenti vähem.

78 protsenti majutatud välisturistidest olid 2026. aasta esimesel poolaastal Eestis puhkusereisil ja 18 protsenti tööreisil. Siseturistidest 70 protsenti veetis majutuskohtades puhkust, 21 protsenti ööbis töökohustuste tõttu. Väike osa majutatutest ööbis majutuskohtades muul eesmärgil.

Soomest oli vähem külastajaid, Läti ja Suurbritannia turistide arv kasvas

Välisturiste saabus 2026. aasta esimesel poolel Eesti majutuskohtadesse enim Soomest (34 protsenti), Lätist (15 protsenti) ja Saksamaalt (kuus protsenti). Soomest saabus majutuskohtadesse üle 298 400 turisti, mida oli üks protsent vähem kui aasta varem. Läti turiste majutati ligi 135 200 ehk kuus protsenti rohkem kui aasta varem, ja Saksamaa turiste ligi 51 200, mida oli üks protsent rohkem kui aasta varem. 

Majutuskohtadesse saabus märkimisväärselt turiste ka Leedust (38 300, +seitse protsenti) ja Suurbritanniast (39 000, +19 protsenti). Nii Aasia riikidest, Ameerika Ühendriikidest, Poolast kui ka Rootsist saabunud väliskülastajaid majutati üle 24 000. 78 protsenti ehk üle 684 200 majutusasutustes peatunud välisturistidest saabus 2026. aasta esimesel poolel Eestisse Euroopa Liidu riikidest. Nende arv kasvas mullusega võrreldes kolm protsenti.

Majutatud elukohariigi järgi, jaanuar kuni juuni, 2025 ja 2026. Autor/allikas: statistikaamet

Üle poole (54 protsenti) kõigist majutatud turistidest peatus 2026. aasta esimese kuue kuu jooksul Harjumaa majutuskohtades, sealhulgas Tallinnas 51 protsenti. Lisaks majutus 11 protsenti turistidest Pärnus (12 protsenti Pärnumaal) ja kaheksa protsenti Tartus (üheksa protsenti Tartumaal). Kuus protsenti majutatutest peatus aasta esimesel poolel Ida-Virumaa majutuskohtades ning neli protsenti nii Saare- kui ka Valgamaal. Enim kasvas majutatute arv sel ajavahemikul Valgamaal (13 protsenti). 

Majutatud välisturistidest peatus 2026. aasta esimesel poolel ligi kolmveerand ehk 74 protsenti Harjumaal (Tallinnas 72 protsenti). Pärnu- ja Tartumaal peatus samal ajavahemikul vastavalt 11 protsenti ja seitse protsenti majutatud välisturistidest. Ida-Virumaad ja Saaremaad külastas kaks protsenti välisturistidest. 

Eesti elanikke majutati tänavu esimesel poolaastal samuti enim Harjumaal (33 protsenti), Pärnumaal (14 protsenti) ja Tartumaal (11 protsenti). Populaarsed maakonnad peatumiseks olid Eesti elanike hulgas ka Ida- ja Lääne-Virumaa ning Valga-, Saare- ja Läänemaa.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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