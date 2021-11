Haapsalu linnapeana jätkab Urmas Sukles

Keskerakonnaga koalitsioonis oleva valimisliidu HARI esinumber Sukles on olnud Haapsalu linnapea alates 2009. aastast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Varem on Sukles olnud Haapsalu linnapea ka aastatel 1993 kuni 2002.

Volikogu 25 liikmest oli kohal 21, kellest 17 toetas Suklest.

Sukles ütles vahetult pärast volikogu istungit rahvusringhäälingule, et järgmise nelja aasta jooksul on Haapsalu kõige suurem väljakutse raudteeliikluse taastamine.

"Me oleme siin kaasatud nii raudtee projekteerimisse kui ka siis, kui lõpuks ehituseks läheb, ma arvan, et mingil moel infrastruktuur peaks siia tulema. Ja eks siis poliitiline lobitöö ja rahva kaasamine, et ikkagi see tulek, mis varsti jõuab Ristini, jõuaks ka 2026 vähemalt Haapsallu," rääkis linnapea.