Väimela kompetentsikeskus õpetab välja koostöörobotit

Väimelas tegutseva Võrumaa kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja kompetentsikeskuse Tsenter ruumides on kahe nädala jooksul robotit õpetatud täitma väga erinevaid ülesandeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui suured tööstusrobotid vajavad palju ruumi, siis koostöörobotid on väiksemad ja seetõttu saavad liikuda erinevates ruumides.

"Meie püüame eelkõige populariseerida ja näidata reaalsete katsete, reaalsete tööde tulemusena, mida robotid võimaldavad, andes ettevõtetele võimaluse proovida, mitte ainult teleekraani vahendusel näha, kui ägedad robotid on, vaid näha seda ka reaalses elus roboteid lahendamas just neid ülesandeid, mis võivad ka neile huvitavad olla," selgitas Tsenteri juhataja Mart Nilson.

Koostöörobot programmeeritakse vajalikke töid tegema väiksemates mööbliettevõtetes ja vajadusel ühildub robot ka teiste tootmisseadmetega.

"Meil on viis koostööpartnerit, kelle juurde me läheme tehasesse kohale. Praegu on meil umbes aasta lõpuni aega see ise selgeks õppida, erinevad võimekused ja trikid, siis me läheme kohale ja võtame nende lähteülesande. Kui neil on mingi töökoht vaja sisustada robotiga, siis reaalselt seal me sisustame töökoha robotiga ja vaatame ka efektiivsust, et kas on efektiivsem robotiga töötada sellel töökohal või inimesega," rääkis arendusspetsialist Erkki Naaris.