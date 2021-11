Arst: Saakašvili lõpetas 50 päeva kestnud näljastreigi

"[Endine] president Saakašvili lõpetas ametlikult oma näljastreigi kohe pärast seda, kui ta toimetati Gori sõjaväehaiglasse," ütles Nikoloz Kipšidze AFP-le. "Ta on endiselt eluohtlikus seisundis ja pandi intensiivravi osakonda."

Kipšidze sõnul taasalustatakse laupäeval Saakašvili toitmist.

Saakašvili kinnitas reede õhtul pöördumises oma poolehoidjatele, et ta ei nõustu iialgi oma ebaseadusliku vangistusega. Ta rõhutas samas, et on valmis astuma õiglase kohtupidamise ette ning nõustuma igasuguse otsusega, mida langetatakse.

"Niipea kui ma vabanen, ühine ma teiega - võrdsena võrdsete seas - meie riigi ülesehitamisel," kirjutas Saakašvili pöördumises. Ta tänas Gruusia elanikke uskumatu solidaarsuse eest ning kutsus vabastama riik oligarh Bidzina Ivanišvili erakonna Gruusia Unistus võimust.

"Ma usun meie võitu rohkem kui kunagi varem," lisas Saakašvili pöördumises.