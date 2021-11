Saakašvili viidi haiglast kohtuistungile

Kohtuistungil käsitleti 14 aasta tagust valitsusvastase meeleavalduse laialiajamist ja telejaama hõivamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saakašvili teatas kohtule, et ei tunnista Gruusia kohtusüsteemi legitiimsust ning et tema vastu algatatud kohtuasjad on poliitiliselt motiveeritud.

Saakašvili vahistati Thbilisis 1. oktoobril enne kohalikke valimisi. Gori sõjaväehaiglasse viidi ta pärast 50-päevast näljastreiki.

"Ma ei tunnusta teie kohtuid ega teie prokuröri. Ma ei tunnusta Gruusia kohtusüsteemi. Mitte keegi maailmas ei tunnusta teie kohtusüsteemi. Olen siin teistel põhjustel ja ma ei kavatse teie komöödiast osa võtta," rääkis ta.