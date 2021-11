Viinis protestisid kümned tuhanded inimesed sulgemismeetmete vastu

Uute piirangutega võitlema kutsujate seas on parempoolne Vabaduspartei.

Uudisteagentuuri AFP hinnangul avaldas Austias meelt umbes 40 000 inimest.

Mõned meeleavaldajad kandsid kollast tähte, millel oli kiri "pole vaktsineeritud", millega viidati Taaveti tähele, mida juute sunnniti natside ajal kandma.

Austria siseminister Karl Nehammer väljendas nördimust ja ütles, et täht "solvab miljoneid natsidiktatuuri ohvreid ja nende perekondi".

Viirusemeetmete vastaseid meeleavaldusi toimus ka teistes Euroopa riikides, näiteks Šveitsis, Horvaatias, Hollandis ja Itaalias. Austraalias tuli Sudney tänavatele koroonapiirangute vastu protestima umbes 10 000 inimest.

Austria läheb lukku esmaspäeval ja piirangud kestavad esialgu 10 päeva, seejärel hinnatakse olukorda uuest. Lukustus kestab valitsuse kinnitusel kõige enam 20 päeva.

Enamik poode pannakse kinni, kõik kultuuriüritused jäävad ära. Inimesed tohivad kodunt välja minna vaid poodi süüa ostma, arsti juurde või sportima.

Austria valitsus on ka teatanud, et alates 1. veebruarist on vaktsineerimine kõigile kohustuslik.

Tuhanded meeleavaldajad kogunesid marsi alguseks Hofburgi palee ees asuvale Heldenplatzile ja seda jälgis umbes 1300 politseinikku. Ehkki valjuhääldajatest teatati, et kanda tuleb maski, ei teinud seda enamik meeleavaldusele kogunenuist.

Vilistades ja skandeerides "vastupanu"-sõnumit siirdusid protestijad südalinna ümbritsevale ringteele. Paljud kandsid Austria lippe ja plakateid, mis naeruvääristasid kantsler Alexander Schallenbergi ja terviseminister Wolfgang Mücksteini.

Vabaduspartei juht Herbert Kickl, kes teatas sel nädalal positiivsest koroonatestist, ja jääb 14 päevaks isolatsiooni, saatis meeleavaldusele videosõnumi, nimetades valitsuse meetmeid "totalitaristlikeks".

Austrias on 8,9 miljonist elanikust täielikult vaktsineeritud ligi 66 protsenti, mis on veidi alla Euroopa Liidu keskmise 67 protsendi.

Kantsler Alexander Schallenberg palus reede õhtul kõigilt vaktsineerituilt vabandust ja ütles, et ka tema arvates ei ole õiglane, et nad peavad kannatama uute piirangute all, ehkki on teinud omalt poolt kõik viiruse leviku takistamiseks.