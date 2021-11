Liimets: Eesti soovib saada OSCE eesistujariigiks

Liimets rõhutas telefonikõnes, et OSCE aluspõhimõtted rahu ja stabiilsuse tagamisel vajavad jätkuvalt toetust ja ellu rakendamist.

"Peame OSCE tegevuse juures oluliseks selle kõikehõlmavust, sest lisaks julgeolekuteemadele tegeleb see nii inimõiguste kui ka majandus- ja keskkonnaprobleemidega, mis kõik võivad meie julgeolekukeskkonda oluliselt mõjutada. Vajame enam poliitilist tahet, lahendustele suunatud dialoogi ja usaldust kõigi liikmete vahel. Samuti nõustun peasekretäriga, et OSCE peaks rohkem pöörama tähelepanu naiste osalusele rahuläbirääkimistes ja konfliktide lahendamises, mis on ka Eesti välispoliitikas tähtis teema," ütles välisminister Liimets.

Välisminister Liimets väljendas Eesti kindlat soovi ja valmisolekut saada eesistujariigiks, milleks varaseim võimalus oleks 2024. aastal.

Iga-aastane OSCE ministrite konverents toimub 1.–3. detsembrini Stockholmis.