Kell 20 "UV faktor" rohepöördest: kuidas päästa meie planeeti?

Kaks aastat tagasi ei uskunud keegi, et maailma võib tabada nii ulatuslik pandeemia nagu viiruskriis. Sama leigelt suhtutakse praegu ka teadlaste hoiatustesse, et ees võib oodata veelgi hullem katastroof – kliimakatastroof. Meie planeet ei pea inimkonna tegevusele enam vastu. Esimesed tõsised märgid on juba kohal: enneolematud tormid, üleujutused, metsapõlengud ja kuumalained, kaduvad liigid ja mulla viljakuse vähenemine.

Kui kiiresti tegelikult katastroofile läheneme ning mis on Eesti inimeste roll selle ära hoidmisel? Mida toob kaasa rohepööre ja kas seatud eesmärgid on piisavad ning samas lühikese ajaga teostatavad? Kas põlevkivist energia tootmisel on peagi lõpp? Kuidas võidelda kasvava rohepesuga? Kuidas iga inimene, ettevõte, organisatsioon, poliitik saab omalt poolt teha midagi, et peatada või vähemalt aeglustada meie enda loodud hävitustegevust?

