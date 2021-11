Samsung ehitab USA-sse suure kiibitehase

Lõuna-Korea tehnoloogiahiiglane Samsung teatas, et ehitab USA Texase osariiki 17 miljardit dollarit maksva kiibitehase.

Uus tehas saab olema Samsungi kõige arenenum pooljuhtide tehas. Samsung tahab kiibitööstuses konkureerida Taiwani tehnoloogiafirma TSMC-ga, teatas Financial Times.

Washington kutsub tehnoloogiaettevõtteid üles ehitama USA-sse rohkem pooljuhtide tehaseid. Maailma majandust räsib terav kiibipuudus. USA võimud leiavad, et kiibitööstus on strateegiline tööstusharu. Septembris teatas tehnoloogiafirma Intel, et ehitab Arizona osariiki kaks kiibitehast.

"Kodumaine pooljuhtide tootmine on ülioluline, et USA säilitaks tehnoloogilises arengus juhtpositsiooni," ütles kaubandusminister Gina Raimondo.

Samsungi tehas loob üle kahe tuhande kõrgtehnoloogilise töökoha. Tehas saab valmis 2024. aastal.

"Uus tehas suurendab meie tootmisvõimsust ja suudame aidata kaasa pooljuhtide tarneahelate stabiilsusele," ütles Samsungi tippjuht Kinam Kim.

"Samsungi otsus ehitada kaasaegne kiibitehas Texase osariiki Taylorisse on kohaliku majanduse jaoks kõige olulisem investeering, pärast seda kui International & Great Northern Railroad rajas siia 1870. aastatel raudtee," ütles Taylori linnapea Brandt Rydell.

Enamik pooljuhte toodetakse hetkel Lõuna-Koreas, Taiwanis ja Hiinas. USA osakaal kiibitootmisel on 12 protsenti, teatas Financial Times.