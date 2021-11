Riigikontroll: riigikogu liikmele peaks näitama vaktsiiniostulepinguid

"Leian, et riigikogu liikmel peab olema võimalus tutvuda teabega, millest tulenevad Eesti riigile rahalised või ka muud kohustused. Riigikogu liige vajab sellist teavet, et täita oma ülesandeid, milleks on täitevvõimu tegevuse kontrollimine ehk parlamentaarne kontroll," vastas riigikontrolör Janar Holm Seedri päringule.

Seeder pöördus riigikonrolli poole peale seda kui tervise- ja tööminister Tanel Kiik ei võimaldanud Seedril tutvuda kõigi COVID-19 vaktsiinide hankimisega Eesti riigile võetud kohustustega. Seeder küsis näha kõiki lepinguid ja ülevaadet võetud kohustuste kohta.

Kiik Seedrile küsitut ei näidanud, selgitades, et lepingutes sisalduv teave ei ole täies ulatuses üldiseks kasutamiseks mõeldud. Kuna eellepingu vaktsiinitootjatega on sõlminud Euroopa Komisjon, siis on Euroopa Komisjon kui teabevaldaja määranud lepingus sisalduvale konfidentsiaalsele või äriteabele juurdepääsu piirangu.

Holmi hinnangul ei saa vastamisest keeldumise aluseks olla piirangud, mis on kehtestatud avalikkusele ehk igaühe juurdepääsu piiramiseks üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele. "Juurdepääsu tagamisel teabele ei saa riigikogu liiget käsitleda igaühena," märkis Holm.

"Riigikogu liikme teabe saamise õigus toetub otseselt põhiseadusele ja selle piiramiseks puudub õiguslik alus isegi ärisaladuse puhul. Samas leian, et riigikogu liikmel on oluline läbi mõelda, kuidas kaitsta sellist teavet laiale avalikkusele kättesaadavaks tegemise eest, sest see võib kahjustada ettevõtlusvabadust," märkis Holm.

Seedri küsimusele, kas riigikontrollil endal on võimalik vaktsiinihanke lepingutega tutvuda, vastas Holm jaatavalt, kuid märkis, et sotsiaalministeerium küll veel ei ole neid lepinguid riigikontrollile edastanud.