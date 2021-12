Peapiiskopi palka veel ei tõsteta

EELK Tartu praostkonna vikaarõpetaja Thomas-Andreas Põder kirjutas nädalapäevad tagasi ERR-i portaalis, et peapiiskopi teenistustasuks soovitakse kinnitada kolmekordne Eesti keskmine palk.

Andrus Mõttuse sõnul alustati küll aruteludega, kuid reaalsete tulemusteni veel ei jõutud. Teema juurde tullakse tagasi aprillis, mil toimub järgmine kohtumine.

"Mõistlik oleks panna palga alused paika," sõnas Mõttus. Ta selgitas, et kirikuseadust muudeti viimati 2005. aastal ja seega ei ole palga reguleerimise teemal räägitud juba viimased 16 aastat.

Praegu teenib peapiiskop 2800 eurot kuus, millele lisanduvad väiksed esinduskulud ning ametikorter ja ametiauto koos juhiga.

Mõttus täpsustas, et küsimus ei ole ainult peapiiskopi palgas, vaid ka teiste vaimuliku tasustamises. Tema sõnul saab alati vaielda selle üle, milline palk on liiga kõrge ja milline liiga madal ning selles osas on ka kirikukogus erimeelsusi.

Ta tõi näite, et on vaimulikke, kelle arvates peaks seda tööd tegema eeskätt missioonitundest, kuid lisas samas, et igal liikmel on ka pere, kes pelgalt missioonitundest ära ei ela.