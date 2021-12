Euroopa Komisjon loobus sooneutraalse keele vastuolulistest suunistest

Dokumendi avalikustas Itaalia ajaleht il Giornale. Dokumenti kritiseerisid kohe parempoolsed poliitikud. Samuti naeruvääristati komisjoni sooneutraalse keele kasutamise ettepanekuid ka sotsiaalmeedias.

Dalli pidi selle tulemusena oma ettepanekust taganema. "Mure tõstatati mõningate näidete pärast. Selliste suuniste puhul on tavaks, et töö on veel pooleli. Me uurime neid probleeme, et need oleksid käsitletud suuniste ajakohastatud versioonis," ütles Dalli.

Dokumendis pakuti, et ametnikud ei pöörduks publiku poole kui "daamid ja härrad". Selle asemel tuleks kasutada selliseid väljendeid nagu "kallid kolleegid".

Nõuannete kõige vastuolulisem osa oli vältida eeldamast, et kõik inimesed on kristlased. "Kõik inimesed ei tähista kristlikke pühi. Kõik kristlased ei tähista ka neid samadel kuupäevadel," seisab juhendis.

Juhend soovitas ametnikel vältida selliseid termineid nagu "jõuluaeg võib olla stressirohke". Selle asemel tuleks kasutada näiteks, et "pühadeaeg võib olla stressirohke".

Parempoolsed poliitikud kritiseerisid teravalt selliseid juhiseid.

"Oma ideoloogia nimel tahab komisjon rahvaste kultuuri alla suruda. Meie ajalugu ja identiteeti ei saa tühistada, neid tuleb austada," ütles Itaalia parempoolne poliitik Giorgia Meloni.

Dalli suuniseid kritiseeris ka anonüümsust palunud Euroopa Komisjoni ametnik.

"Volinik Dalli kompenseerib oma mõjuvõimu puudumist volinike seas, ja toob seetõttu välja selliseid juhiseid. Need dekonstrueerivad kõige elementaarsemaid reegleid. Me läheme hulluks. Dalliga kogeme sürrealismi," ütles ametnik Politicole.