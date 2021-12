Hiina tariifide tõttu kasvab kaubavahetus USA ja Taiwani vahel

Taiwan on nüüd USA suuruselt kaheksas kaubanduspartner. Viimase 12 kuu jooksul eksportis saareriik USA-sse kaupu 72 miljardi dollari väärtuses. Seda on ligi 70 protsenti rohkem kui 2017. aastal. Suurenenud on ka USA eksport Taiwani. Taiwan ostab rohkem USA toornaftat, masinaid ja autosid.

Taiwan on üks USA suurimaid kiipidega varustajaid. Kiibinõudlus kasvab terves maailmas.

Kõige rohkem mõjutavad USA ja Taiwani vahelist kaubanduse suurenemist aga Hiina kaupadele kehtestatud tariifid, vahendas The Wall Street Journal.

Hulk Taiwani ettevõtteid vähendab Mandri-Hiinas tootmistegevust. Taiwani valitsus toetab seda trendi, pakkudes ettevõtetele toetust nii töötajate leidmisel kui uute tehaste rajamisel.

Taipeis asuv ehitustarvete müüja JC Grand Corp on üks paljudest firmadest, mis viib tootmist ümber Hiinast Taiwani. "Tariifid olid peamiseks teguriks, miks me kolime," ütles ettevõtte juht Jon Hodowany

Taiwani eksporti suurendab ka üha kasvav nõudlus elektroonikaseadmete ja arvutite järele. Pandeemia tõttu töötab üha rohkem inimesi kodus.

USA võimud muretsevad, et riik sõltub liiga palju Taiwanis toodetud kiipidest. Washington proovib seetõttu edendada kodumaist kiibitootmist.

"See protsess võtab aega aastaid. Taiwan on oluline ja muutub USA jaoks lähiaastatel isegi tähtsamaks," ütles Brookingsi instituudi vanemteadur Ryan Hass.