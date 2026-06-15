Times: Hiina üritab tsiviillaevade abil laiendada haaret Taiwani ümbruses

Ajaleht The Times kirjutab, et Hiina viis Taiwanist ida pool läbi mereoperatsiooni, mille käigus rannavalve- ja teaduslaevad peatasid välismaiseid kaubalaevu ning kaardistasid merepõhja. Ekspertide hinnangul püüab Hiina järk-järgult tugevdada kontrolli Taiwani ümbruses asuvate vete üle.

Taiwani võimud teatasid, et Hiina patrull-laev nõudis eelmisel nädalal Taiwani majandusvööndis liikunud välismaistelt kaubalaevadelt teavet nende päritolu, sihtkoha ja meeskonna kohta. Välismaised laevad olid registreeritud Singapuris, Libeerias ja Beninis.

Ajaleht The Times kirjutab, et sama õppuse raames uuris Hiina teaduslaev piirkonna merepõhja. See leidis aset Taiwani idarannikul, kus mandrilava langeb järsult ning keeruline veealune maastik on allveelaevade tegevuse seisukohalt strateegiliselt väga oluline

Ekspertide hinnangul ei anna mõnepäevane merepõhja kaardistamine Hiinale küll kuigi palju uut teavet, kuid sellel on oluline sümboolne ja strateegiline tähendus. Eriti murettekitavaks peetakse aga välislaevade kontrollimist.

Taiwan nimetas Hiina tegevust rahvusvahelise õiguse rikkumiseks ning hoiatas, et selline käitumine kahjustab piirkonna julgeolekut.

Pekingi väitel oli operatsioon vastus mais toimunud Jaapani ja Filipiinide tippkohtumisele, kus kaks riiki leppisid kokku oma territoriaalvete piiride täpsustamises.

Hiina peab Taiwani enda omaks ja on lubanud selle ühel päeval vajadusel jõuga tagasi võtta. Hiina on nüüd välja töötanud strateegia, mille käigus kasutatakse Taiwani reageerimise testimiseks tsiviilaluseid. Selline taktika võimaldab Hiinal laiendada oma mõju ilma otsese sõjalise eskalatsioonita.

The Timesi hinnangul oli tegemist seni kõige ambitsioonikama mittesõjalise ettevõtmisega. Väidetavalt kuulub see Hiina pikaajalisse strateegiasse, mille eesmärk on lahendada niinimetatud Taiwani küsimus.

Väidetavalt kinnitas Hiina juht Xi Jinping Donald Trumpile, et Hiinal ei ole kavatsust alustada täieulatuslikku rünnakut Taiwani vastu. The Times kirjutab, et Xi eelistatud strateegia näib olevat avaldada saarele survet korduvate sõjaväeõppustega ning suurendada järk-järgult kontrolli saart ümbritsevate vete üle.

Taiwan mängib ka globaalses majanduses võtmerolli, kuna seal toodetakse märkimisväärne osa maailma tipptasemel kiipidest. Saare blokaad võiks tõsiselt häirida ülemaailmseid tarneahelaid. Kui USA püüaks blokaadi murda, sõltuks palju mereväe, eriti allveelaevade, võimekusest ja tegevusest.

Ühendriikide mereväe endine ohvitser ja kaitseanalüütik Thomas Shugart tõi välja, et viis päeva kestnud kaardistamine ei andnud Hiinale kuigi palju uusi teadmisi. "Kuid see saatis sümboolse sõnumi. See on osa nende suveräänsuse projektsioonist," ütles Shugart.

Samas on ookeanipõhja ulatuslik kaardistamine olnud Hiina teadusartiklite üks teemasid ning see langeb kokku Hiina tuumaallveelaevastiku olulise laiendamisega. Ühendriikide julgeolekueksperdi Raymond Powelli sõnul aitab merepõhja kaardistamine koguda andmeid, mida Hiina vajab oma allveelaevade varjamiseks ja vastaste allveelaevade tuvastamiseks.

"Ma paneksin rõhku kõigi teiste omade leidmisele. Taiwani lahingus oleksid USA ja liitlaste allveelaevad, mis tegutsevad saare idaosas, üks suurimaid ohte. Neid on raske leida ja nad suudavad ohustada Hiina vägesid ja laevastikku," ütles Powell.