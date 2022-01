Sloveenia kaalub Taiwanile lähenemist

Janša sõnul kaaluvad Sloveenia ja Taiwan, mida Hiina peab oma mässuliseks provintsiks, omavahel esindajate vahetamist, vahendas veebiportaal EurActiv.com. Esindajate vahetus ei toimuks saatkondade tasemel, vaid "samal tasemel, mis paljudel Euroopa Liidu riikidel juba on," ütles Janša hiljutises intervjuus India ringhäälingule Doordarshan.

Janša märkis, et "valdav enamus EL-i liikmesriike omab Taiwaniga mingit esindust" ning esinduste nimetamises on mõningaid erinevusi.

Taiwanil, ametliku nimega Hiina Vabariigil, on ligi sajas maailma riigis oma esindused, sealhulgas ka 20 Euroopa Liidu riigis, kuid valdavalt nimetatakse neid Taipei (Taiwani pealinn – toim.) esindusteks.

Sloveenia peaministri kommentaar Taiwani teemal tuli ajal, kui Euroopa Liit püüab jõuda ühtsele positsioonile, kuidas käituda olukorras, kus Hiina on asunud diplomaatiliste ja majandusmeetmetega survestama Leedut, mis lubas Vilniuses avada Taiwani esinduse.

Kui Hiina on ka varem protestinud selliste esinduste avamise vastu mõnes Euroopa riigis, siis varem ei ole nad nii kaugele läinud kui antud juhul, ütles Janša, lisades, et riiki sellisel viisil isoleerida on "kohutav".

"EL on Leedut formaalselt toetanud ja ma arvan, et igasugune surve Leedule ja mõnele teisele Euroopa riigile ei too Hiina valitsusele kasu. Head kaubandussuhted on ühistes huvides," ütles ta.

Janša avaldused viitavad sellele, et ta jätkab sama poliitikat, mida ta püüdis edendada eelmise aasta teises pooles, kui Sloveenia oli veel EL-i eesistujariik, märkis EurActiv. Toona kutsus ta septembris EL-i juhtidele saadetud kirjas liidreid Leedut toetama ja ütles, et kaubanduse kasutamine relvana diplomaatilises vaidluses ühe liikmesriigi vastu on "taunitav sündmus, millel on mõju üldistele EL-Hiina suhetele".

Janša ütles ka, et Sloveenia toetab Taiwani rahva mis tahes suveräänset otsust. "Kui nad tahavad Hiinaga ühineda ilma igasuguse surve, sõjalise sekkumise, väljapressimise või strateegilise petmiseta, nagu see praegu Hongkongis toimub, siis me toetame seda," rääkis ta. "Aga kui taiwanlased tahavad iseseisvalt elada, peame ka seda seisukohta toetama," lisas Janša.

EL-i välisministrid lubasid eelmisel nädalal solidaarsust Leeduga tema kaubandusvaidluses Hiinaga, kuigi uusi meetmeid ei teatatud.

EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell ütles, et märtsi lõpus toimuv EL-Hiina tippkohtumine võimaldab üle suhted Hiinaga üle vaadata. Seni jääb aga EL Hiina kaubandussurve teemal positsioonile, et juhtum tuleks lahendada Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vahendusel, mis EL-i diplomaatide sõnul võib võtta aastaid.

Eesti välisministeerium teatas teisipäeval, et välisminister Eva-Maria Liimets vestles Hiina välisministri Wang Yiga, et arutada Eesti ja Hiina kahepoolseid suhteid. Välisminister Liimets tõstatas vestluses ka inimõiguste temaatika ning rõhutas, et Eesti jaoks on tegemist meie ühiskonna alusväärtuste küsimusega, kus järeleandmisi teha ei saa. Ministrid tõdesid, et vajalik on sellekohane dialoog nii EL ja Hiina vahel kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides, edastas välisministeerium. Liimets väljendas Hiina kolleegile Eesti solidaarsust oma Balti naabri Leeduga.