Trump kutsus üles tõstma tollitariife Hiina kaupadele

Pühapäeval lõppes Trumpi neli päeva kestnud tuur, kus ta esines suurtele rahvahulkadele. Trump kritiseeris peamiselt Hiinat ja keskkonnakaitsjaid, vahendas The Times.

"Meie suurim probleem pole globaalne soojenemine, see on hoopis tuumasoojenemine. Maailmas on palju riike, kes üritavad tuumarelvi hankida. Suurim oht pole kliimamuutused, vaid relvade jõud. See hõlmab ka bioloogilisi relvi, vaadake mis Wuhani laborist välja tuli, Hiina peab selle eest maksma," ütles Trump.

"Hiina pole praegu piisavalt rikas, et maksta maailmale seda võlga, räägime vähemalt 60 triljonist dollarist. Nad teavad, et me peame midagi tegema, näiteks tõstma oluliselt tariife, sest me peame sõltuvust Hiinast vähendama," lisas Trump.

Trump kommenteeris lühidalt ka oma NATO poliitikat. Tema sõnul kasutas ta "ärikeelt", et öelda NATO liidritele, et nad suurendaksid oma kaitsekulutusi.