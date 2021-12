Koroonapiiranguid eiranud läti poliitiku suhtes alustati üle 10 menetluse

Lätis on poliitiline võitlus jõudnud uude etappi ning tekkinud vastasseis, seimi ühe skandaalsema liikme, partei Seadus ja Kord juhi Aldis Gobzemsi ning politsei vahel algatas arutelu, mida õieti tähendab saadikupuutumatus. Esmaspäeval pidasid politseinikud mitmes Läti linnas Gobzemsi kinni koguni kolm korda ja ühe päeva jooksul algatati tema suhtes üle kümne menetluse.

Kuigi Läti seimi liige Aldis Gobzems ja tema loodud erakond Seadus ja Kord on tähelepanu võitnud vaktsineerimisvastase võitlusega, näib Gobzems järjest enam olevat kogu valitsuse tegevuse vastu. Augustis korraldas Gobzems Riias meeleavalduse, kus osales mitu tuhat inimest ja see tõi talle trahvi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeval alustas aga skandaalne poliitik uhke reklaamibussiga ringsõitu mööda Lätit, kutsudes rahvast kogunemistele ja alustades suurt poliitkomöödiat.

Lätis kehtib praegu eriolukord ja koroonaviiruse tõttu on sellised üritused keelatud.

Tukumsis püüdis politsei veenda Gobzemsit kogunemist lõpetama, kuid ta keeldus, misjärel viisid politseinikud rahvaesindaja jõuga oma autosse ja sõidutasid jaoskonda.

Hiljem Gobzems vabastati ja ta jätkas ringsõitu Ventspilsis. Sealgi seimi liige korrakaitsjaile ei allunud ja ta suruti politseiautosse.

Enne südaööd jõudis aga Gobzems oma bussiga juba Liepajasse, kus ta päeva jooksul juba kolmandat korda kinni peeti.

Ringsõit jätkus teisipäeval. Öises bussis postitas rahvaesindaja sotsiaalmeediasse video, kus ta esitas oma selgituse.



"Olen kogu aja istunud isolaatoris - neli tundi igas kohas. Nad ei teinud midagi, nad lihtsalt hoidsid mind neli tundi kinni. Ebaseaduslikult arreteerisid. Minister Golubeva, kutsun teid avalikult üles selgitama oma alluvaile, et seimi saadiku vahistamine on ebaseaduslik otsus. Kuritegu," sõnas Gobzems.

Saadikupuutumatuse võtmist seimi liikmelt Aldis Gobzemsilt pole taotletud. Läti politsei ülem Armands Ruks on ajakirjanikele selgitanud, et saadikupuutumatusest hoolimata on politseil õigus seadust rikkuv seadusandja lühikeseks ajaks kinni pidada.

"Minu arvates peaks kõik Läti elanikud järgima seadusi," ütles Ruks.

Läti parlamendis võis täna kuulda saaadikupuutumatuse teemal erinevaid arvamusi, ametlikult üheski komisjonis seni Gobzemsi juhtumit arutatud pole, ehkki politsei on lubanud kõik materjalid seimile saata. Politoloogid näevad aga populist Gobzemsi provotseeriva käitumise taga valimiskampaaniat, kuigi aega parlamendivalimisteni on veel palju.