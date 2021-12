Läti politsei pidas kinni parlamendisaadiku

Pole veel teada, kas rahvasaadik peeti kinni seoses haldus- või kriminaalmenetlusega.

"Parlamendiliikme saab vahi alla võtta vaid parlamendi nõusolekul," ütles parlamendi õigusbüroo juht Dina Meistere.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotest on näha, et Gobzems viiakse politseiautosse. Enne autosse lükkamist osutas rahvasaadik vastupanu. Videos on näha, et Gobzemsil pandi käed raudu.

Gobzems saabus Tukumsisse, et avaldada meelt. Gobzemsi miiting oli plaanitud Lidli poe juurde. Vahistamine toimus üle tee kohalikus besniinijaamas.

Hulk inimesi väljendas ka häälekalt oma rahulolematust, et rahvasaadik vahistati.

Läti politsei teatas, et esmaspäeval toimus Tukumsis koosolek, mis rikkus koosolekute ja rongkäikude seadust.

Politseinikud kutsusid ürituse korraldajat haldusrikkumist viivitamatult lõpetama, kuid Gobzems keeldus seda tegemast. Vastavalt seadusele peeti isik kinni ja toimetati selgituste andmiseks politseijaoskonda, teatas politsei.

Politsei sai samuti Tukumsis teateid, et rikutakse epidemioloogilise ohutuse reegleid, kuhu kogunes korraga üle 20 inimese.