Ratas: Reformierakond ei olnud elektri käibemaksu langetamisega nõus

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et Reformierakonnaga konkreetseid kokkuleppeid energiahindade leevenduste osas veel ei sündinud, küll aga selgus, et koalitsioonipartner ei ole nõus langetama elektri käibemaksu.

"Kui me räägime käibemaksu alandamisest 20 protsendilt üheksale protsendile, siis selles osas kokkulepet täna ei ole," ütles Ratas ERR-ile.

Ühisosa võib Ratase sõnul aga leida energiakulude hüvitamise laiendamises. "Praegu see on natukene alla 700 euro. Selle tõstmist ollakse valmis arutama. See uus piir võiks olla seal mediaanpalga juures minimaalselt, aga minu meelest võiks tõsiselt arutada ka, et see võiks anda inimestele leevendust, kes Eestis teenivad keskmist sissetulekut," ütles Ratas.

"Need lävendid pannakse paika läbi neto sissetuleku. Nii, et kas ta on seal mediaani juures, mis on hetkel kusagil 1100 eurot, või keskmise palga juures, siis ta on natukene väiksem kui 1300 eurot netopalka," täpsustas Ratas.

Arutelud leevenduste üle jätkuvad ning neljapäeval saab Ratase sõnul valitsus ülevaate erinevate ettevõtete poolt ja kindlasti koguneb ka vajadusel koalitsiooninõukogu.