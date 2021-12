Minister: energiahinna leevendust saavad 1052 eurost madalama sissetulekuga pered

Mida valitsus on otsustanud ette võtta kõrgete energiahindade leevendamiseks?

Meil on üksmeel selles osas, mis puudutab sihitud ja kiiret leevendust nendele peredele, kus sissetulek jääb väiksemaks kui eelmise aasta mediaanpalk, mis summaliselt on väiksem kui 1052 eurot kuus. Ja see leevendus puudutab nii elektrihinda, puudutab ka kodusooja ja ka gaasi hüppelist hinnaralli osalist leevendust või kompenseerimist.

Meid vaatab väga palju rahvast, nad tahavad teada, kas raha tuleb ise pangakontole või tuleb sellele järele minna?

Tuleb pöörduda selle omavalitsuse poole, kus inimene registri kohaselt elab ja läbi omavalitsuse oli kõige kiirem võimalus seda rakendada, nii et sealtkaudu jõuab raha inimeseni.

Omavalitsused üldiselt teavad, kes on vähekindlustatud pered. Kuidas tõestada seda, et mina olen see, kes ametlikult saab vähem kui 1052 eurot sissetulekut? Kes mida peab tõestama?

Ma soovitan esimese asjana rahandusministeeriumi kodulehel olevat lahendust kasutada, kus igaüks saab vajalikud andmed sisestada ja vaadata, kas tema pere sissetuleku järgi on see, kes leevendust saama hakkab. Ja jällegi, omavalitsus on see, kes tõenäoliselt loodetavasti jaanuarikuus oskab kõige detailsemat nõu anda.

Ja meie soov on olnud, et see rakendamine ei oleks väga kohmakas, et olukorras, kus inimestel on niikuinii keeruline ja muresid palju, ei peaks veel liialt palju bürokraatiaga pead vaevama.

1052 eurot on pere peale, olenemata selle suurusest või kuidas see arvestus käib?

Kui tegu on üheliikmelise perega, siis see on 1052 eurot selle üheliikmelise pere kohta. Kui seal peres on rohkem liikmeid, siis see valem on pisut keerulisem. Järgmine pereliige ehk teine pereliige on pool sellest summast ehk kokku natuke üle 1500 euro on see, mis pere sissetulek on. Ja kui on alla selle, siis on inimesel õigus leevendust saada.

Sisuliselt saadakse leevendust n-ö elukuludeks, mitte inimeste peale. Huvitav on ka see, kui mitut inimest see meede üldse puudutab?

See olukord esiteks on erakorraline, sest meil on praegune hetk selline, kus mitu suurt tootmisvõimsust on turult väljas, kas siis rikke likvideerimise tõttu või siis on mõnes teises riigis planeeritud remont kahjuks detsembrikuuks ja seetõttu tõesti see seis on pisut eriline. Eestis selle meetme puhul, mida me välja pakume, on 320 000 peret, kes leevendust peaks saama. Seda on väga palju.

Ja teise külje pealt on arusaadav, et inimestel on raske ja seetõttu ka need, kes tavapärastes oludes toetuste saajaks kuidagi ei kvalifitseeru, ka nendel peredel on praegu seda tuge vaja. See on lühiajaline kiire reageerimine. On arusaadav, et pikas vaates aitab see, et tootmisvõimsusi tuleb turule juurde, et pakkumine suureneb. See toob lõpuks hinna alla. See saab olla pikem lahendus.

Ma olen aru saanud, kui vähe peaks inimene saama sissetulekut, et saada toetust, aga kui suur toetus on?

See sõltub konkreetselt hinnast, mis turul parasjagu on ja mis ka arvele jõuab.

Kas see oleneb ka sellest, kui palju selles piirkonnas küte maksab?

Jah, justnimelt sõltub hinnast.

Ja seda teab kohalik omavalitsus kontrollida?

Täpselt. Ja ka arved, mis on perekonnale esitatud, on mõistlik alles hoida ja kaasa võtta.

Kas me suudame sellest süsteemist ennast läbi närida?

Ma arvan, et igal juhul suudame. See peab olema sedavõrd lihtsalt ülesehitatud, et suudame.

Ja lihtsalt hinna täpsustus - see tõepoolest, rakendub sellest hetkest, kui elektrihind on üle 12 sendi kWh kohta, kui gaasihind on rohkem kui 4,9 senti ja kaugküttehind rohkem kui 7,8 senti. Väga paljudes piirkondades, ka kütte puhul see on ka käes juba. Ja kuna toetus rakendub tagasiulatuvalt, siis alates septembri algusest kuni märtsi lõpuni nende kuude eest, kus hinnad on olnud kõrgemad, sel aastal seda tuge vaja on ja pakutakse.

Seni võib jääda miinusesse ja mitte maksta arveid, kuni tuleb kompensatsioon?

See on ka oluline küsimus. Näiteks elektri puhul Eesti Energia pakub võimalust ajatada praegustes oludes maksmist. Soovitan kindlasti ka seda kasutada ja seda võimalust taotleda.