Kallas esitas neli vastuargumenti Keskerakonna soovitud energia käibemaksu vähendamisele

"Elektri käibemaksu alandamisel on mitu probleemi. Esimene probleem on, et selleks on vaja seadusemuudatust, mis võtab vähemalt kolm kuud aega. Ehk siis see ei aita inimesi, kellel on praegu raskusi," rääkis Kallas neljapäeval Brüsselis.

Teiseks puudutab käibemaksu alandamine ainult kümmet protsenti elektri hinnatõusust, lisas peaminister.

"Kolmandaks oleks see suunatud kõigile, mitte ainult neile, kellel on tõeliselt raske. Kui me anname kõigile natuke, siis me saame vähem aidata neid, keda on tõeliselt vaja aidata," jätkas Kallas.

"Ja neljandaks ei lähe see ka õiges suunas energiasäästu mõttes, kui hinda kõigi jaoks selliselt alla tuua. Ehk et efekt oleks väga väike," võttis peaminister oma seisukoha kokku.

Küsimusele, miks Keskerakonna poliitikud energia käibemaksu alandamist soovivad, vastas Kallas: "Sellepärast, et see on ju poliitiliselt kõlav ja Keskerakond tahab näidata, et ta selle eest seisab."

"Meie fookus ja soov on aidata neid, kes on tõeliselt hädas, me aitame sihitatult neid 325 000 peret, 600 000 inimest, kellel on suuremad raskused selle hinnatõusuga toimetulekul," lisas peaminister.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon saatis kolmapäeva õhtul välja pressiteate, et erakond teeb ettepaneku langetada elektri, gaasi ja kaugkütte käibemaksu jaanuarist aprillini 20 protsendilt üheksale protsendile. Lisaks taotleb Keskerakond intensiivse gaasitarbimisega ettevõtetele gaasiaktsiisi soodusmäära rakendamist tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2021.

"Energia käibemaksu praegusel tasemel hoidmine tõstab inflatsiooni veelgi ja ainuke võitja on riik, kes oma elanike taskust tulusid suurendab. Küsimus ei ole ainult leibkondades, vaid majanduses tervikuna - energiakandjate järsk hinnatõus mõjutab muuhulgas töökohti, kulutusi transpordile ja toiduainetele. Toetavaid lahendusi tuleb rakendada paralleelselt, et kriisi efektiivselt juhtida. Töötame selle nimel, et Eesti inimesi toetavad meetmed saaksid võimalikult kiiresti vastu võetud. Loodame, et Reformierakond mõistab olukorra tõsidust," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid.

Ka opositsioonilised Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond on väljendanud oma toetust energia käibemaksu alandamisele.