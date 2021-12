Baltimaade suurima erihooldekodu viimased elanikud kolisid uude elupaika

Enam kui kümnest hoonest koosnev kompleks on majutanud läbi aastakümnete hulga erinevaid inimesi. Algselt ehitati kompleks Vene sõjaväe kasarmuteks, 1961. aastast tegutses selles kopsuhaigla ja alates 1976. aastast elasid seal erivajadustega inimesed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui mina alustasin juhina, siis oli meil 318 klienti. See oli aastal 2017. Ja eile kolisid meilt ära viimased 43 klienti," rääkis Sõmera kodu juhataja Terje Hanson.

Osa sealseid maju said küll väliselt uue ja värske viimistluse, aga reaalsed elamistingimused olid nendes ikkagi nigelad. Viimase kümmekonna aastaga läks siiski Sõmera kodu elanike elu paremaks.

"See hakkas muutuma, kui meil tekkisid koostöösuhted sõpradega Soomest ja Saksamaalt," ütles Hanson ja lisas, et riik hakkas Sõmera kodu kliente märkama ilmselt 2008. aastal, mil asutuse võttis üle AS Hoolekandeteenused.

Sõmera kodu sulgemispeoks saavad aga kokku nii praegused kui ka endised töötajad.

"Minu teada on siin olnud kuni 180 töötajat. Ja me lõpetame siin 24 töötajaga," ütles Hanson.

Sõmera kodu oli ikkagi üks osa Sõmera külast ja seal elasid koos oma argipäevaelu nii erivajadustega inimesed kui ka elanikud, kes ütlevad, et ootamatult vaikseks on nüüd jäänud.

"Paljud tunnevad ka puudust. Me olime kõik sellega harjunud tegelikult, see oli nende elu siin. Minu jaoks on see koht, et tõesti on vaikus ja paljude teiste jaoks ka tegelikult, olgem ausad," ütles kohalik elanik Karmen Suitslepp.

Kümne aastaga on Eestis 16 suure erihooldekodu 1350 elanikku kolitud elama korteritesse ja eramajadesse. Paremaid elamistingimusi ootab veel 250 erivajadusega inimest.