Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Valga keskerakondlast häälte ostmises

Kahtlustuse kohaselt mõjutas Karuse koos veel kuue kahtlustatavaga inimesi andma oktoobris toimunud valimistel hääl tema või tema tütre poolt. Esialgsetel andmetel mõjutati enam kui 20 valijat, kellele lubati vastutasuks hääle eest anda hüvitisena raha, mootorikütust või alkoholi.

Kuriteos kahtlustatav kandideeris 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Valga vallas Keskerakonna nimekirjas, teatas Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Samuti esitati Karusele kahtlustus selles, et ta müüs koos 46-aastase kahtlustatavaga Valga linnas endaga seotud äriühingule kuuluvat vedelkütust omamata selleks vastavat luba. Kahtlustuse kohaselt on müüdud vedelkütust rohkem kui 40 000 euro eest.

"Seni kogutud tõendid viitavad, et häälte ostmine oli süsteemne ehk korduv ning toimus valimispäevale eelnenud paaril nädalal. Praegusel hetkel ei ole meil alust kuriteoga seostada kahtlustatava tütart, kes samuti valimistel kandideeris ja kellele kahtlustuse kohaselt samuti hääli osteti," ütles keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp.

Menetlust alustati karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb valimisvabaduse rikkumist ja vedelkütuse ebaseaduslikku käitlemist. Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ning menetlust juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Lõuna ringkonnaprokuratuur saatis möödunud nädalal ühe häälte ostmisega seotud kriminaalasja ka kohtusse. Seal on esitatud süüdistus valimisvabaduse rikkumises 41-aastasele mehele, kes kandideeris Valgamaal Tõrva vallas Eesti Reformierakonna nimekirjas. Süüdistuse kohaselt transportis ta vähemalt viis inimest nende elukohtadest valimisjaoskonna juurde, palus neil hääletada enda poolt ja pakkus neile peale valimisjaoskonnas käimist hüvena alkohoolseid jooke. Temale on esitatud süüdistus ka lähenemiskeelu rikkumises ja kehalises väärkohtlemises.

Erakonna peasekretär: üritame saada toimunust selgust

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles ERR-ile, et erakonnal ei ole veel kogu pilti toimunust ja sellest, kes konkreetselt on saanud kahtlustuse.

"See, mis on praegu meie pilt, on täpselt sama, mis on ajakirjanduses esitatud. Ka mina ei ole veel saanud suhelda ei Allain Karuse ega ka Ester Karusega. Olen küll suhelnud piirkonna esimehe Alar Näämega, kellele samamoodi on tulnud see kahtlustus üllatusena," ütles Hanimägi.

"Loomulikult ei saa seda kuidagi muud moodi vaadata kui väga negatiivselt ja kui see vastab tõele, tuleb selline tegevus igal juhul hukka mõista, siin ei saa olla kaheti mõistmist," kommenteeris Hanimägi.

Samas rõhutas, et tegemist on veel kahtlustusega. "Meil tuleb saada siin suurem selgus erakonnana, mis on juhtunud, millised on süüdistused, milline on inimese enda hinnang kõigele sellele. Ja seejärel tuleb kindlasti ühel või teisel hetkel teha ka erakonnal otsus, millisel moel saab meie koostöö jätkuda," lisas ta.