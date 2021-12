Valgamaal avati lasteaias maaelu õppehoone

Sellist õppehoonet ühelgi teisel lasteaial ei ole. Majas on koos õppelaut, kuhu ümbruskonna talunikud ja teised põllumajandustootjad toovad oma loomi ja linde, siin on ka täiesti omamoodi väliõppeklass ja kasvuhoone, kuhu saab kevadel oma käega midagi mulda kasvama pista.

Lapsed on erinevad - mõneski peres on oma loomad kodus, teised jälle saavad neid selles hoones lähemalt näha esimest korda.

Tareke on arhitekt Lauri Nõmme eriprojekti järgi tehtud hoone, kuid võiks öelda ka nii, et lapsest peale loomadega harjunud mees tegi teoks oma lapsepõlveunistuse.

"Laudal peaks olema kindlasti pööning, kus oleks heinalakk, kanala, lammaste või vasikate lahter. Siin on viide vanale laudatüübile, aga tehnoloogia - valgustid ja päikesepaneelid - võiksid viidata sellele, mis tegelikult on tulevik," ütles Nõmme.

Tulevik on tähtis, kui tahta, et noored Hummuli aastakümnete pikkust piimakarja kasvatuse tava üha uueneval moel edasi kannaks. Nii on see Baltimaade üheks suuremaks põllumajandustootjaks kasvanud OÜ Agrone kingitus oma kodukandi peredele, kuid võimalike tulevaste töötajate kaudu ka investeering enda arengusse.

"Võib-olla isegi maal kohapeal väikesed lapsed tänapäeval ei teagi, kuidas lehma peetakse ja kuidas põllumajandus eksisteerib. Et naaberettevõte, mis on siin üle 70 aasta eksisteerinud, oleks ikkagi oma ja avatud," rääkis Agrone juhatuse esimees Raul Jeets.

Tõrva ja Hummuli ühisel lasteaial on maaeluõppeks juba õppematerjalidki koos.

"Kust tuleb piim, kuidas teha leiba, vilja kohta ja on ka erinevate metsloomade nahatükid," loetles lasteaia Mõmmik õppealajuhataja Jaana Raudsepp.