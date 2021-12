Müller: euroala hinnakasvu tempo peab aeglustuma moel või teisel

Neljapäeval otsustas Euroopa Keskpank jätta intressimäärad muutmata, kuid varaostuprogramme järk-järgult vähendada. Samas ennustas keskpank suhteliselt kiire hinnatõusu püsimist ka veel järgmisel aastal.

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul käib rahapoliitika karmistamine järk-järgult.

"See poliitika karmistamine käib sellises järjekorras, et kõigepealt osaleb keskpank väiksema aktiivsusega võlakirjaturgudel ja seejärel järgmise sammuna võiks jõuda intressimäärade tõstmiseni. Aga eks see on nii, et laeva pööramine majanduse kasvu stimuleerivalt rahapoliitikalt karmistamise suunas peab käima sujuvalt ja võtab ka natuke aega," ütles Müller.