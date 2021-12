Tallinna volikogu võttis vastu miljardieurose eelarve

Tallinna linnavolikogu võttis teisipäeval vastu 2022. aasta linnaeelarve, mille kogumaht on esimest korda üle miljardi euro.

Tallinna 2022. aasta eelarve maht on 1,032 miljardit eurot. Tulude üldmahuks kavandatakse 868,4 miljonit eurot, millest maksutulud moodustavad 68 protsenti.

Tegevuskuludeks on Tallinna linna 2022. aasta eelarves kavandatud 746,7 miljonit eurot. Tegevuskuludest moodustavad enim haridusvaldkonna kulud, 39,1 protsenti ehk kokku 292 miljonit eurot.

Investeeringuteks on 2022. aastal ette nähtud 269 miljonit eurot ehk ligi kaks korda rohkem kui 2021. aasta täpsustatud eelarves. Sellest veerandi moodustavad investeeringud teedesse ja tänavatesse, kokku on teede ja tänavate kapitaalremondiks ja rekonstrueerimiseks kavandatud 67,7 miljonit eurot. Investeeringud haridusvaldkonda moodustavad 22,3 protsenti kõigist investeeringutest. Linnatransporti läheb 15,9 protsenti investeeringute kogumahust, see läheb ühistranspordi liinivõrgu korrastamisele ning 150 uue bussi ja trammide soetamisele. Kokku annavad investeeringud teedesse ja tänavatesse, haridusse ja linnatransporti peaaegu kaks kolmandikku kõigist aastaks kavandatud investeeringutest.

Kommunaalvaldkonnas on Tallinnal kavas investeeringud suurtesse taristuobjektidesse: algab Rannamõisa tee rekonstrueerimine ja jõuab lõpule Peterburi tee projekteerimine. Põhjalik rekonstrueerimine ootab ka Kerese, Raja, Bornhöhe ja Ussimäe tänavat ja mitmeid väiksemaid tänavaid. Samuti alustatakse kahe uue rohekoridori ehk Putukaväila ja Klindipargi rajamisega.

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas on ette nähtud 13,5 miljonit eurot Tallinna haigla rajamist ette valmistavatele töödele. Haigla projekteerimisega alustati tänavu ning põhiprojekt peab vastavalt plaanidele valmima 2024. aasta alguses.

Tallinna järgmise aasta eelarve näeb ette pensionilisa suurendamist 150 euroni aastas. Lisaks hakkavad kõik põhikooli, gümnaasiumi- ja kutsehariduse õpilased saama kooliaasta alguses 50-eurost toetust.

Kultuurivaldkonna investeeringute mahuks kavandatakse 2022. aastal kokku 28,9 miljonit eurot, mida on ligi kolm korda rohkem kui tänavu. Lõviosa sellest – 13,4 miljonit eurot – on seotud Tallinna Linnateatri ehitustöödega.

Investeeringute finantseerimiseks kavandab linn 2022. aastal kaasata laenu mahus kuni 90 miljonit eurot, millega koos kujuneks linna arvestuslikuks netovõlakoormuseks 2022. aasta lõpuks 32,3 protsenti põhitegevuse tuludest.