Biden tunnustas Trumpi tööd koroonavaktsiinide arendamisel

Trumpi administratsioon käivitas programmi Operation Warp Speed. Tegemist oli 10 miljardi dollari suuruse programmiga, mille käigus töötati välja mitu koroonavaktsiini. Tegemist oli Trumpi administratsiooni suure edulooga, vahendas The Times.

Biden lubas aasta alguses riigi uuesti ühendada ja taastada üleparteilise koostöö. Samuti lubas ta alistada koroonaviiruse epideemia.

Bideni toetust räsib nüüd aga sisserändekriis riigi lõunapiiril ja vägivalla kasv USA suurlinnades. Riigis levib kiiresti koroonaviiruse omikroni tüve variant, millega võitlemise osas ühtsust kuskilt ei paista.

Biden julgustas ameeriklasi, et nad laseksid end koroonaviiruse vastu vaktsineerida.

"Tänu eelnevale administratsioonile ja meie teadlastele oli USA üks esimesi riike, kes vaktsiini hankis," ütles Biden.

Trump kommenteeris Bideni sõnavõttu hiljem telekanalis Fox News.

"Ma hindan seda väga. Olin seda kuuldes üllatunud. Ma arvan, et ta tegi midagi väga head. See aitab riigis paljusid inimesi," ütles Trump.

Biden kutsus üles inimesi ka tõhustusdoose tegema.

"Sain kordussüsti niipea, kui see oli saadaval. Just eelmisel päeval teatas endine president Trump, et sai tõhustusdoosi. See on üks väheseid asju, kus mina ja tema nõustume," ütles Biden.