USA andis Iraani üllatusrünnakule vastulöögi

Iraan korraldas hiljuti üllatusrünnaku USA baasi vastu ja Ühendriikide armee andis kolmapäeval islamiriigi pihta võimsaid õhulööke.

USA korraldas kolmapäeva õhtul ulatuslikud õhurünnakud Iraani sõjaliste sihtmärkide pihta vastuseks Iraani eelmisel päeval Jordaanias paiknevate USA vägede vastu korraldatud raketirünnakule.

USA keskväejuhatus (CENTCOM) teatas, et Ühendriikide relvajõud tabasid kümneid sihtmärke, sealhulgas sõjaväe juhtimiskeskusi, raketi- ja droonirajatisi ning muud sõjalist taristut.

USA president Donald Trump lubas juba varem, et Ühendriigid maksavad Iraanile viimase rünnaku eest kätte.

"Me anname neile väga valusa löögi, sest nüüd on meie kord tegutseda," ütles Trump.

Iraani rünnak lõpetas lühiajalise vaherahu, mille eesmärk oli luua võimalus alustada kõnelusi Hormuzi väina taasavamise üle. Võimalikud läbirääkimised pole teoks saanud ning vaenupooled jätkavad üksteise ründamist.

Trumpi sõnul oli viimane vasturünnak vältimatu pärast Iraani ootamatut raketirünnakut. "Kas ma vastan alati löögiga? Üsna kindlalt," teatas Trump.