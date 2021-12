Hongkongi ülikool kinnitas Tiananmeni mälestusmärgi eemaldamist

Monument oli ülikoolis seisnud 24 aastat.

"Otsus mälestusmärgi osas rajanes välisel õigusabil ja riskianalüüsil ning see langetati ülikooli parimates huvides," seisis kõrgkooli avalduses.

Kaheksameetrise mälestusmärgi autoriks on Taani skulptor Jens Galschiot ja see meenutab 4. juunil 1989 Pekingis aset leidnud veresauna.

Öövarjus läbi viidud samba eemaldamise mõistsid hukka Hongkongi demokraatiaaktivistid ning üks Tiananmenis 1989. aastal kannatada saanud endine üliõpilasliider nimetas ausamba eemaldamist "põlastusväärseks teoks".

Hongkongi ülikooli juhtkond andis skulptuur eemaldamiseks korralduse oktoobris, viidates uutele, kuid täpsustamata õiguslikele riskidele. Korraldus viidi ellu neljapäeva hommikul.

Ülikool kasutas kuju varjestamiseks maast laeni ulatuvaid kattelinasid ja tõkkeid ning öö otsa oli kuulda puurimist ja metallikõlinat.

Turvatöötajad püüdsid filmimist takistada, kuid ajakirjanikel õnnestus siiski jäädvustada pilte, kuidas skulptuur tükkideks lõigati, kilesse mässiti ja minema veeti.

Ülikool väitis, et kuju paigutatakse lattu, kuna vananenud skulptuuri eemaldamine oli ülikooli parimates huvides ja otsus põhines välisel õigusnõustamisel ning riskianalüüsil.

Galschioti sõnul oli ülikooli teguviis imelik ja "šokeeriv". Ta kinnitas meediale, et kuju on tema omand. "See on tõesti kallis skulptuur. Nii et kui nad selle hävitavad, kaebame nad loomulikult kohtusse," ütles Galschiot.