Tallinna linnapea kuulutas välja jõulurahu

Kõlvart luges traditsiooni kohaselt Raekoja aknalt linnarahvale ajaloolise jõulurahusõnumi.

Jõulurahu tava ulatub juba 17. sajandisse ning kuulub Eesti, Soome ja Rootsi õigusriikluse ühisaega. Traditsioon sai alguse Rootsi kuninganna Kristiina valitsusajal aastail 1632-1654.

Jõulurahu väljakuulutaja on linnapea või raesekretär ja kuulutamise koht on linn, kus asub peapiiskopi katedraal. Jõulurahu väljakuulutamise paik on tsiviilhoone rõdu. Väljakuulutamise aeg on traditsiooniliselt jõululaupäeva keskpäeva eelsed ja järgsed minutid.