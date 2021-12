ERR Kuressaares: kolm meeldejäävamat uudist Saaremaalt aastal 2021

"Ühel juunikuu hilisõhtul sain ma ühe elevil telefonikõne orhideedeuurijatelt, kes olid Saaremaalt taasavastanud ühe kadunud orhideeliigi, mida pole siin mitu inimpõlve nähtud olnud - Leeder sõrmkäpa. Tookord oli see juba õitsenud, aga eks algaval aastal näitab ta end teatud kohas täies hiilguses," rääkis Muld.

Tegemist on Eestis 36. orhideeliigiga, 34 neist kasvabki Saaremaal.

Teisena tõi Muld välja selle, kuivõrd oluline on saarte elanike ja saarlaste jaoks parvlaevaühendused. Nimelt, kui tänavu juulis juhtus õnnetus parvlaevaga Tõll Kuivastu sadamas ja mille tagajärgi veel siiani klatitakse, siis tegelikult oleks võinud sellel õnnetusel olla tunduvalt hullemad ja kurvemad tagajärjed. "Nimelt pidid kaks head naabrit tookord parvlaevade pärast peaaegu tülli minema. Õnneks ei läinud, suuremad, hullemad asjad jäid juhtumata ja hiidlased-saarlased on täna taas üksteisele parimad naabrid, minu arvates," jutustas Muld.

Kolmanda uudisena, mis Mulda ka isiklikult väga puudutas, tõi korrespondent välja vallavalitsuse otsuse, et Kuressaares ei korraldata tänavu ilutulestikku. "5000 eurot jääb vallale alles, aga kuidas see siis mind puudutab? Just seetõttu, et ligi 20 aastat olen ma pidanud käima filmimas saluuti siin Kuressaares igal aastavahetusel. Tänavu saluuti ei ole ja üle aastate saan ma aastavahetuse ka kodus veeta. Meeldivat aastavahetust meile kõigile!"