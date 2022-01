Uusaastalubadused tõid spordiklubid pealehakkajaid täis

Kristiina kinnitab, et tema andis omale uusaastalubadusi.

"Ma kopeerisin viis esimest eelmisest aastast ja lisasin kaks tükki juurde," ütleb ta.

Seevastu Maria peab uusaastalubaduste andmist mõttetuks, mistõttu tema neid ei anna.

Mõttetu või mitte, igal juhul on aasta esimestel päevadel treeningsaalides tunduvalt rohkem rahvast kui pühade eel, ütlevad nii MyFitness kui ka Reval-Sport. Pandeemia ajal hulgaliselt kliente kaotanud spordiklubid loodavad, et vahepeal treeningharjumuse kaotanud inimesed leiavad nüüd tee tagasi spordi juurde.

"Tendents selle nädala algusega on näidanud tõesti, et inimesed soovivad täita oma uusaastalubadusi, aga panen siin veel südamele, et ärge tehke endale uusaastalubadusi, vaid kujundage uusaasta harjumusi," ütleb Reval-Spordi treener Liina Sööt.

"Kõigile rahustuseks, tegelikult mahub siia trenni veel poole rohkem inimesi. Seda tunglemist, mis kunagi vanasti oli, hetkel paraku ei ole," lisab MyFitnessi treeningute juht Eva Ottas.

Liiga suure hurraaga alustades kipuvad aga inimesed üle pingutama ja motivatsioon võib kiiresti kaduda.

"Maailmastatistika ütleb, et neist, kes annavad uusaastalubaduse hakata trennis käima, jääb ainult seitse protsenti käima," tõdeb Ottas.

"Tihtipeale tullakse suure hooga ja ebarealistlike eesmärkidega hakata viis korda nädalas treenima ja hirmus tervislikult toituma, aga oluline on püstitada endale realistlikud eesmärgid, sellised, mida suudad ka kindlasti täita," täiendab Liina Sööt.

"Tuleb anda endale realistlik lubadus, et mitte et hakkan iga päev treenima, vaid treenin esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell kuus. See on selline teostatav ja tegelikult tuleb seda teha, sest nii, nagu me peseme hambaid, käime duši all, sama ensestmõistetav peaks olema ka liikumine ja treening," rõhutab Ottas.