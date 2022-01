Hongkongi kohus mõistis Tiananmeni mälestusürituse korraldaja süüdi

Hongkongi kohus mõistis 36-aastase advokaadi süüdi loata kogunemise õhutamises iga-aastase mälestusürituse pärast, millega meenutatakse Tianameni väljakul 1989. aastal hukkunuid.

Politsei on keelanud mälestusüritused kaks aastat järjest, põhjendades seda koroonaviiruse piirangutega.

2019. aastal toimusid demokraatia kaitseks meeleavaldused, mille järel kehtestatud keelud on aktivistide hinnangul hoopiski katsed takistada igasugune avalik vastuhakk Pekingile. Võimud on eitanud, et see on keelu tegelik põhjus.

Keelule vaatamata süüdati Hongkongis tuhandeid küünlaid 2020. aastal, niisamuti, kuigi juba palju vähem, eelmisel aastal.

Kohtunik Amy Chan ütles, et kogunemine põhjustas ohu avalikule tervisele. Karistus süüdimõistmise eest peaks avalikustatama päeva jooksul.

Chow, kes esindas kohtus end ise, ei tunnistanud end süüdi. Ta ütles, et soovis teisi õhutada mitte unustama 4. juunit, mitte julgustama kogunema.

Detsembris mõistis kohus kaheksa demokraatia aktivisti kuni 14 kuuks vangi 2020. aasta mälestusürituse korraldamise eest. Üks neist oli ka Chow, kellele määrati aastane vangistus.

Chow on kohtu all süüdistatuna kaose õhutamises, süüdistuse aluseks on julgeolekuseadus, mille Peking kehtestas 2020. aastal.

Hiina kontrolli alla läinud endine briti koloonia on traditsiooniliselt korraldanud Tiananmeni mälestusürituse 4. juunil. Veriste sündmuste mälestamine on muutunud Hongkongis üha raskemaks. Detsembris kõrvaldasid ülikoolid Tiananmenile viitavad monumendid.

Hiina ei ole kunagi avalikustanud 1989. aasta meeleavalduse mahasurumise käigus hukkunute arvu. Hiljem on ametnikud viidanud 300 hukkunule, neist enamus sõdurid, kuid inimõiguste kaitsjad ja pealtnägijad hindavad ohvrite arvu tuhandetes.