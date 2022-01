Terviseamet: igapäevane nakatunute vaktsineerituse avaldamine jätab vale mulje

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma ütles "Vikerhommikus", et amet muutis nakatunute vaktsineerituse avaldamise korda sellepärast, et selle info igapäevane edastamine jätab olukorrast mulje justkui oleks haigestumine vaktsineeritute seas kõrgem.

Terviseamet teatas esmaspäeval, et alates jaanuarist avaldab terviseamet infot nakatunute vaktsineerimise staatuse kohta kord nädalas, kolmapäevases epiidülevaates.

"Seal on põhjalikum analüüs, mis näitab seda, et vaktsineeritud inimeste osakaal Eestis on oluliselt suurem kui vaktsineerimata inimeste osakaal. Ja kui need nakatumise arvud on natukene suuremad vaktsineeritute seas võrreldes siis mittevaktsineeritute seas, siis arvestades seda, et vaktsineeritud inimesi on oluliselt rohkem, saame me näidata, et tegelikult on vaktsineeritud inimeste seas haigestumine palju madalam kui vaktsineerimata inimeste seas," rääkis Härma.

"Aga see pilt ei joonistu välja selles igahommikuses numbris, kus öeldakse, et 200 nakatunud ja 170 olid vaktsineeritud, 30 olid vaktsineerimata. See jätab tegelikult vastupidise mulje," lisas Härma.

Amet selgitas esmaspäeval, et vaktsineerimise algusest on möödas üle aasta, mistõttu on selle aja jooksul lisandunud mitmeid lisafaktoreid, mida immuniseerimise tõhususe juures arvesse võtta.

Paljude nakatunute puhul on vaktsineerimisest möödunud üle poole aasta, mis toob kaasa vaktsiini efektiivsuse languse. Koroonaviiruse omikroni variandil on läbimurde tõenäosus mõnevõrra suurem ning nakatuda võivad ka vaktsineeritud inimesed.

Ameti teatel on nakatumiste juures oluline mõista vaktsineeritud ja vaktsineerimata ühiskonnagrupi erisusi – tegemist ei ole võrdsete gruppidega, et neid saaks lisaselgitusi andmata võrrelda.

"Niisiis tuleks vaktsiini efektiivsuse hindamisel eelkõige arvesse võtta nakatumiste osakaalu vastavas grupis, mitte kõikide nakatumiste kohta. Selle osakaalu lisame lähipäevil oma pressiteatesse," teatas amet pressiteate vahendusel.

Raskeloomulise koroonaga haiglasolijatest on 80,9 protsenti vaktsineerimata.

"See on kõige olulisem näitaja! Terviseamet ja teadusnõukoda on seda rõhutanud algusest peale, et vaktsiin ei kaitse sajaprotsendiliselt nakatumise eest, vaid vähendab haiguse raskeloomulise kulgemise tõenäosust kordades. Vaktsiin on praegu saadaolevast parim kaitse koroonaviiruse vastu," rõhutas amet oma teates.